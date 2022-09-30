Материалы дела Шевчука о дискредитации ВС РФ опять направили в суд первой инстанции

Дело на знаменитого артиста было заведено после его выступления на концерте в Уфе 18 мая, на котором между песнями рок-группы Юрий Шевчук разговаривал с аудиторией и ряд его высказываний были расценены присутствующими на концерте правоохранителями как дискредитация ВС РФ, за них сразу после выступления прямо в гримерке состоялась беседа с правоохранителями, а потом и составление протокола по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Однако резонансное дело долгое время передавали из суда в суд по целому ряду причин. Среди промежуточных итогов можно указать августовское заседание Советского суда, по итогам которого было вынесено решение о назначении культовому артисту штрафа в размере 50 тысяч рублей.