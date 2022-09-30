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Материалы дела Шевчука о дискредитации ВС РФ опять направили в суд первой инстанции

30 сентября 07:50
Фото: 1MI
О том что жалоба защитника рок-исполнителя Александра Передрука снята с рассмотрения сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии 30 сентября.

Объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщила, что жалоба защитника Юрия Шевчука на постановление судьи Советского райсуда Уфы по административному делу о дискредитации артистом ВС РФ Александра Передрука не будет рассматриваться Верховным судом Башкирии 3 октября, как это планировалось ранее.

Причина снятия жалобы с рассмотрения заключается в том, что в материалах дела выявили некие недостатки, устранить которые должны в суде первой инстанции.

Дело на знаменитого артиста было заведено после его выступления на концерте в Уфе 18 мая, на котором между песнями рок-группы Юрий Шевчук разговаривал с аудиторией и ряд его высказываний были расценены присутствующими на концерте правоохранителями как дискредитация ВС РФ, за них сразу после выступления прямо в гримерке состоялась беседа с правоохранителями, а потом и составление протокола по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Однако резонансное дело долгое время передавали из суда в суд по целому ряду причин. Среди промежуточных итогов можно указать августовское заседание Советского суда, по итогам которого было вынесено решение о назначении культовому артисту штрафа в размере 50 тысяч рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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