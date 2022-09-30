Чиновников Сибая и Минтранса подозревают в махинациях при ремонте дороги

В ведомстве установили, что преступление было совершено в 2021 году. Тогда «лица из числа руководства» Минтранса и мэрии Сибая предложили одной из частных компаний сделать ремонт улицы Горького. Эта компания была подконтрольна руководству Минтранса, выяснили следователи. Аукцион на выполнение работ не проводили. Кроме того, средств на проведение работ в тот момент у города не было, и чиновники об этом прекрасно знали.
Расплатились с подрядчиком уже потом. После того, как работы завершились, мэрия Сибая попросило у Минтранса выделить средства на ремонт этой же улицы. Там, будучи осведомленными о завершившихся работах, выделили запрошенную сумму. Далее мэрия формально провела аукцион, победителем которого признали уже другую — подставную — компанию. С последней заключили контракт, оформили акт приемки работ и в результате перечислили за них 9 млн рублей. Эти средства затем перевели подрядчику, который фактически занимался ремонтом.
Сейчас незаконная схема раскрыта следователями, кроме того, по результатам экспертизы выяснилось, что аффилированный с руководством Минстроя подрядчик уложил асфальт некачественно.
Полиция продолжает расследование преступления. В ведомстве устанавливают других подозреваемых.
Имен подозреваемых полиция пока не раскрывает. В 2021 году мэром Сибая был Рустем Афзалов. В апреле текущего года он возглавил министерство предпринимательства и туризма Башкирии.