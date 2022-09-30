Чиновников Сибая и Минтранса подозревают в махинациях при ремонте дороги

В ведомстве установили, что преступление было совершено в 2021 году. Тогда «лица из числа руководства» Минтранса и мэрии Сибая предложили одной из частных компаний сделать ремонт улицы Горького. Эта компания была подконтрольна руководству Минтранса, выяснили следователи. Аукцион на выполнение работ не проводили. Кроме того, средств на проведение работ в тот момент у города не было, и чиновники об этом прекрасно знали.