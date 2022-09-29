Знай, призывник: как получить освобождение от срочной службы в армии?

Чтобы уточнить детали, касающиеся призыва на срочную службу, Mkset связался с уфимской компанией «Защита Прав Призывника», которая с 2012 года помогает молодым людям призывного возраста реализовать свое право на освобождение от службы в армии в соответствии с действующим федеральным законодательством. Основатели компании Азамат Хуснутдинов и Айдар Каюмов разъяснили самые важные вопросы.
В период призыва, особенно во второй его половине, вас может остановить сотрудник полиции для проверки документов. Помните, что строго по закону «О полиции» в полномочия полицейских не входит розыск призывников и их доставление в военкомат. Однако если вас задержали сотрудники полиции:
Все медицинские документы, которые вы подготовили, надо откопировать и с заявлением передать в отдел военного комиссариата официально (либо почтой, либо через секретаря под входящий номер) до медицинского освидетельствования.
В таком случае, даже если врачи и не захотят их рассматривать на медицинском освидетельствовании, документы все равно будут в личном деле призывника. Ведь главное, чтобы врачи почувствовали личную ответственность за жизнь и здоровье призывника и не могли потом ссылаться на то, что он, мол, «очень хотел служить и сам скрыл заболевания», что он «ни на что не жаловался» и что документов в личном деле нет.
Все большую популярность стали приобретать электронные способы вручения повесток: через смс-сообщения или социальные сети. Таким способом военкомат также может оповещать о режиме работы призывной комиссии.
Что делать?
Явка в военкомат обязательна только в том случае, если повестка была получена официальн о правомерно лично в руки, под роспись. Если до этого повестка не вручалась, а пришло смс или сообщение Вконтакте — являться в военкомат необязательно.
Стандартный порядок предполагает сдачу анализов, прохождение медкомиссии и только после этого — призыв в армию при условии годности призывника. При прохождении медкомиссии врач учитывает как данные анализов, так и те, что были получены при осмотре. Однако часто в военкомате идут на хитрость и анализы сдаются уже на сборном пункте, когда фактически призывник признан годным к строевой службе.
Что делать?
Смело требовать направление на анализы ДО прохождения медкомиссии. Желательно сделать это в письменном виде, чтобы зафиксировать данный факт.
Добавим, что «Защита Прав Призывника» проводит бесплатные юридические консультации, разъясняет призывникам их права и обязанности, дает правовую оценку действиям военкомата. Компания помогает выявить законные основания для получения военного билета — если они есть, помогает грамотно сформировать пакет необходимых документов для взаимодействия с военкоматом и призывной комиссией. Компания также представляет интересы призывников на всех этапах призывных мероприятий — в медицинских учреждениях, военных комиссариатах, суде.