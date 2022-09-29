Знай, призывник: как получить освобождение от срочной службы в армии?

В таком случае, даже если врачи и не захотят их рассматривать на медицинском освидетельствовании, документы все равно будут в личном деле призывника. Ведь главное, чтобы врачи почувствовали личную ответственность за жизнь и здоровье призывника и не могли потом ссылаться на то, что он, мол, «очень хотел служить и сам скрыл заболевания», что он «ни на что не жаловался» и что документов в личном деле нет.