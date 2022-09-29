Заросли ландыша, дубравы и горящий источник — чем знаменит Михайловский район

Михайловский район находится в северо-западной части Волгоградской области. Граничит с Новоаннинским, Киквидзенским, Еланским, Даниловским, Серафимовичским, Фроловским, Кумылженским и Алексеевским районами. Административный центр — город Михайловка. Расположен он 187 километрах от Волгограда. Численность населения составляет 85 525 человек.
Возникновение Михайловки связано с заселением земель Кобылянского юрта, которое началось в 30-х годах XVIII века. В 1730 году Сидор Себряков начал осваивать пустопорожний юрт (станицы) городка Кобылянского, ликвидированного после Булавинского восстания. Он основал слободу Сидоры, которая была заселена купленными и беглыми крестьянами из Слободской Украины, а также селения Кобылинка и Водяная и несколько хуторов в степи, где прятали беглых крестьян.
Михайловка появилась в 1762 году. Своё название она получила от имени полковника Михаила Сидоровича Себрякова, которому Указом императора Петра III от 24 мая 1762 года был передан в вечное и потомственное владение пустопорожний Кобылянский юрт окружностью 102 версты. На землях по Медведице он поселил принадлежавших ему крепостных крестьян-украинцев.
В 1869 году началось возведение железной дороги Грязи-Царицын. Появившуюся у слободы станцию назвали по фамилии владельцев земель — Себряково. После постройки дороги Михайловка стал центром земледельческого района Дона. Здесь сосредотачивается торговля хлебом, скотом и другими товарами.
В конце XIX века Михайловка стала волостью Войска Донского и по ходатайству помещика Себрякова от купечества, царское правительство разрешило именовать её слободой.
В Михайловку постепенно переезжают купцы из Усть-Медведицкой станицы — современного Серафимовича. Станица оставалась только административным центром казачества, а в экономическом развитии центром стала Михайловка. В конце ХIХ века здесь появляются богатые купцы и помещики.
В советское время с ростом промышленности и населения в 1934 году Михайловка стала рабочим поселком, а в 1948 году — городом.
Особенностью Михайловки считается расположение по обоим берегам реки Медведица. Кроме того, на территории городского округа протекают реки Безымянка, Лычак, Кобылинка и Кумылга, на которых можно прекрасно порыбачить, переночевать на берегу в палатке и помедитировать наедине с природой. Рыбакам также советуют озеро Богатое (по преданию в нем затонула баржа с золотом, отсюда и название) в хуторе Раздоры и пруды в хуторе Катасонов. Для любителей активного отдыха и экстрима также проводятся байдарочные походы.
Местные советуют туристам посетить Зоологический заказник «Центральный» в пойме реки Медведицы. Тут расположены водно-болотные угодья лесного типа с реликтовыми песчаными буграми водно-ледникового происхождения. Здесь можно увидеть косуль, кабанов, лосей, оленей, множество птиц и редкие виды растений, внесенных в Красную книгу региона. Интересен путешественникам будет и Раздорский охотничий заказник.
Советуют путешественникам также Рахинский лесной массив. Это пойменный лес, в котором преобладают дубравы. Расположен он в трех километрах от хутора Орешкина, вдоль Медведицы. В этом месте интересно гулять, собирать грибы, наблюдать за животными и птицами.
Еще один интересный заказник — «Ландыш майский». Он представляет собой дубраву с обширными зарослями ландыша майского, раскинувшуюся в пойме Медведицы от ГЭС до хутора Поддубный.
Любят туристам показывать «Горящий источник». В 60-х годах ХХ века в регионе шли интенсивные поиски нефти и газа, бурилось множество разведывательных скважин. Одна из них, плохо тампонированная, решила стать достопримечательностью. Однажды давление недр сделало своё дело, и наружу забил фонтан воды, насыщенной природным газом. Уже 40 лет этот источник не иссякает. Туристов удивляет сочетание двух стихий — воды и огня. Если присмотреться, то можно заметить, что огонь горит даже под водяным куполом. Окружающую местность на радость местным и путешественникам заселила семья бобров. Животные создали в окрестностях скважины целую сеть плотин и запрудили водой место своего обитания.
Еще одна изюминка округа — кипящий родник. В лесу, на возвышенном берегу Лычака, неподалеку от реки бьет из-под земли источник. Полутеплая вода скатывается в Лычак. Даже в январе, в лютые морозы, здесь можно заметить активных лягушек. Вместе с водой из недр выходит негорючий газ, он как раз и создает впечатление, будто источник кипит.
Гордятся жители Михайловки и своим живописным Красным Яром. На Медведице есть песчаный, образованный руслом реки огромный массив из песка. Его считают восточным венцом Рахинского лесничества, где уже 90 лет выращиваются сосны. В лесах водятся кабаны, косули, лисицы, зайцы, лоси, а осенью здесь много грибов.
Для любителей походов создана «Тропа здоровья», протянувшаяся по балкам и оврагам. Начинается она на улице 2-я Краснознаменская от Станции юных туристов в Михайловке. Участники в одну сторону совершают около 1900 шагов, преодолевают 8 крутых подъемов/спусков высотой 3 — 6 метров.
Самый древний храм Михайловского района — храм, посвященный Рождеству Христову, построенный 200 лет назад — в 1809 году в станице Раздорской. В годы Советской власти он был заколочен и разрушен — кресты и колокола сбросили на землю. Что интересно, это единственная церковь района, которая не была полностью уничтожена в начале XX века. После реставрации храм снова открыл свои двери для верующих.
Внутри храма выполнены четыре яруса иконостаса, лики святых писал местный иконописец. Купола церкви видны не только с каждой улицы станицы Раздорской, но и из соседних хуторов, а перезвон колоколов слышен за десятки километров.
Еще один древний храм — Свято-Митрофановский — был построен в 1843 году. Возвел церковь внук основателя Михайловки Михаил Себряков в родовом имении. Службы в ней велись до 1940 года. После Великой Отечественной войны тут находился клуб, а потом склад. Храм в наши дни является памятником истории и культуры. Церковь считают памятником позднего классицизма. В 1989 году пытались храм взорвать, всего годом позже решили воссоздать приход Святителя Митрофана Воронежского.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2022».