Заросли ландыша, дубравы и горящий источник — чем знаменит Михайловский район

Особенностью Михайловки считается расположение по обоим берегам реки Медведица. Кроме того, на территории городского округа протекают реки Безымянка, Лычак, Кобылинка и Кумылга, на которых можно прекрасно порыбачить, переночевать на берегу в палатке и помедитировать наедине с природой. Рыбакам также советуют озеро Богатое (по преданию в нем затонула баржа с золотом, отсюда и название) в хуторе Раздоры и пруды в хуторе Катасонов. Для любителей активного отдыха и экстрима также проводятся байдарочные походы.