Водитель автобуса в Уфе занимался непристойностями на глазах пассажиров

— Водитель грубо обошелся с моей семьёй, чуть не увез старшую дочь семи лет, закрыв перед ней дверь, ко всему зажав детскую коляску выходящей перед ней супруги с полуторагодовалым ребенком. Мотивируя тем, что супруга не заплатила, и крича вслед нецензурные вырождения. Хотя та рассчиталась картой и платежи по билетам прошли, — утверждает уфимец.