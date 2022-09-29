Водитель автобуса в Уфе занимался непристойностями на глазах пассажиров

Уфимец рассказал о некорректном поведении водителя одного из популярных автобусных маршрутов в Уфе. Свое обращение с просьбой разобраться в ситуации мужчина опубликовал на сайте электронной приёмной органов власти республики.
По его словам, инцидент произошел 27 сентября. Со слов автора и очевидца ситуации, водитель автобуса № 167, курсирующего по маршруту ДОК — ЖК Цветы Башкирии, «грубо обошелся» с его семьей.
— Водитель грубо обошелся с моей семьёй, чуть не увез старшую дочь семи лет, закрыв перед ней дверь, ко всему зажав детскую коляску выходящей перед ней супруги с полуторагодовалым ребенком. Мотивируя тем, что супруга не заплатила, и крича вслед нецензурные вырождения. Хотя та рассчиталась картой и платежи по билетам прошли, — утверждает уфимец.
Отец семейства, в свою очередь, попытался дозвониться до диспетчерской перевозчика, однако из этого ничего не вышло.
В МУП «Уфагортранс» сообщили, что данный маршрут является межмуниципальным, и посоветовали обращаться в Минтранс республики. В свою очередь, в пресс-службе регионального Минтранса корреспонденту Mkset сообщили, что к ним поступило обращение по данной ситуации. В настоящий момент оно находится на стадии рассмотрения.