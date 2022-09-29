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ВКонтакте запускает публикацию клипов в веб-версии

29 сентября 13:26
Фото: «ВКонтакте»
Пользователи социальной сети смогут загружать короткие вертикальные видео на платформу VK Клипов напрямую с ПК и ноутбуков в высоком разрешении Full HD и с поддержкой 60 FPS.

Новая функция будет полезна не только начинающим клиперам, но и опытным креаторам, которые предпочитают создавать и монтировать контент при помощи профессиональных инструментов на ПК или ноутбуках. Раньше им приходилось отправлять готовые видео на смартфон и уже затем загружать их в VK Клипы — теперь же процесс публикации стал проще.

Загрузить ролики можно при помощи кнопки «Опубликовать клип» в разделе «Клипы» в левом меню версии ВКонтакте для компьютера. Как и в мобильном приложении VK Клипов, пользователи сайта могут публиковать видео хронометражем до трёх минут в высоком разрешении Full HD и с поддержкой частоты кадров 60 FPS. Автором клипа с компьютера может быть как личная страница, так и сообщество.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте, VK Видео и VK Клипов:

«Сервис коротких вертикальных роликов VK Клипы ежедневно набирает более 688 млн просмотров. Чтобы наши пользователи смотрели качественный разнообразный контент, нам важно постоянно улучшать возможности продукта и продолжать активно поддерживать авторов — это абсолютный приоритет для платформы. Загрузка коротких вертикальных видео в VK Клипы напрямую с ПК сделает работу клиперов и профессиональных контентмейкеров гораздо комфортнее. Теперь каждый пользователь ВКонтакте сможет создавать и загружать ролики удобным для себя способом. Особенно это актуально для тех, кто не имеет возможности публиковать клипы с телефона».

Загрузка видео в VK Клипы через веб-версию ВКонтакте станет доступна пользователям постепенно. В течение недели новая функция появится у всех.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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