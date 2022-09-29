mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября 2022, 06:52

Published 29 сентября 2022, 06:52

Modified 21 октября 2022, 16:22

Updated 21 октября 2022, 16:22

Валерий Лимаренко: Мы развернули мощную программу господдержки аграрного комплекса

29 сентября 2022, 06:52
В Сахалинской области активно реализуются меры по укреплению продбезопасности

Центр развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действуя в составе «Сахалинского фонда развития предпринимательства», за 3 года оказал более 3000 консультационных и информационных услуг, провёл свыше 70 круглых столов, семинаров на которых обучилось свыше 130 островных фермеров.

Например, одним из получателей грантовых средств стал сельскохозяйственный кооператив «Родник». Полученный грант в 30 млн рублей предназначен для строительства комплексного убойного цеха в селе Советское. Реализация проекта позволит создать не менее 13 новых рабочих мест на селе. Помощь в оформлении документов на господдержку оказали в региональном Центре развития сельхозкооперации и поддержки фермеров.

По информации Sakh.online, при содействии Центра островные фермеры получили государственную поддержку со стороны Минсельхоза Сахалинской области на общую сумму в 338,7 млн рублей. Было создано более 60 новых рабочих мест в сфере сельского хозяйства, что принесло в областной бюджет свыше 10 млн рублей.

Отметим, по инициативе губернатора Валерия Лимаренко развернулась масштабная работа по укреплению продовольственной обеспеченности Сахалинской области. В регионе действует мощная программа господдержки агропромышленного комплекса. Глава Сахалинской области подчёркивает, что она постоянно наполняется новыми мероприятиями, чтобы обеспечить стабильное снабжение сахалинцев и курильчан собственными продуктами.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика