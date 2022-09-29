В ИРИ назвали самые важные события для Забайкалья за последние 20 лет

Основные вопросы организаторы исследования задают фокус-группам по всей России, респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет. Участникам исследования предложили назвать 15 событий, наиболее значимых для жизни всей страны, и пять - для родного региона. Об этом пишет tagilcity.ru.
Сегодня внимание исследователей сосредоточено на Забайкальском крае.
Забайкальский край входит в состав Дальневосточного федерального округа. Край занимает огромную территорию. Регион обладает красивой природой и не менее колоритной культурой. Забайкалье имеет общую границу с Монголией и Китаем. В последние 20 лет регион активно развивался.
В это году продолжается ремонт дороги Ивановка - Александровский завод - Борзя, которая соединяет пять районов региона. Ее ремонт начался в 2019 году. За это время в надлежащее состояние привели около 100 км магистрали. В 2020 году сдан очередной участок.
В прошлом году в Чите открыли отремонтированную детскую музыкальную школу им. Павликовской. В настоящее время в обновленном здании учатся более 650 юных музыкантов. Более 100 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов направили в этом году на капремонт детских школ искусств региона.
Первое масштабное обновление троллейбусного автопарка за последние 10 лет прошло в Чите. Все новые троллейбусы отвечают актуальным стандартам, имеют системы видеонаблюдения, Wi-Fi и кондиционеры. Кроме того, троллейбусами могут с комфортом пользоваться люди с ограниченными возможностями, мамы с детскими колясками. Для слабовидящих и инвалидов-колясочников работает система “Говорящий город”. На приобретение новых низкопольных троллейбусов город получил более 750 млн рублей.
В 2010 году в Чите был открыт новый буддийский дацан “Дамба Брайбунлинг”. Строительные работы длились восемь лет. На территории храма традиционно установлены латунная статуя Будды высотой 1,8 метра, колесо учения, головы драконов и жертвенник. В архитектуре дацана угадываются черты храма, который здесь существовал до революции. Сегодня буддийский храм стал одной из визитных карточек города. Теперь здесь туристов и посетителей всегда рады видеть ламы, астрологи, а также врачи тибетской медицины.
Каштакский мост в Чите открыли для автомобильного движения в 2021 году. Его восстанавливали после обрушения из-за паводков. В целом тогда в регионе было повреждено 40 мостов, а 14 разрушены полностью. Общая стоимость работ по восстановлению моста составила 460 млн рублей. Кроме того, за последнее время были построены мостовой переход через реку Нирунгнакан, новый мост в поселке Холбон, автомобильный мост через реку Чикой.