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В ИРИ назвали самые важные события для Забайкалья за последние 20 лет

29 сентября 15:20
Холдинг 1MI при поддержке автономной некоммерческой организации “Институт развития интернета” представляет национальный проект “20 главных событий России за 20 лет”. Социологи, журналисты и другие эксперты выясняют, какие эпизоды современной истории оказали наибольшее влияние на жизнь молодежи.

Основные вопросы организаторы исследования задают фокус-группам по всей России, респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет. Участникам исследования предложили назвать 15 событий, наиболее значимых для жизни всей страны, и пять - для родного региона. Об этом пишет tagilcity.ru.

Сегодня внимание исследователей сосредоточено на Забайкальском крае.

Забайкальский край входит в состав Дальневосточного федерального округа. Край занимает огромную территорию. Регион обладает красивой природой и не менее колоритной культурой. Забайкалье имеет общую границу с Монголией и Китаем. В последние 20 лет регион активно развивался.

В это году продолжается ремонт дороги Ивановка - Александровский завод - Борзя, которая соединяет пять районов региона. Ее ремонт начался в 2019 году. За это время в надлежащее состояние привели около 100 км магистрали. В 2020 году сдан очередной участок.

В прошлом году в Чите открыли отремонтированную детскую музыкальную школу им. Павликовской. В настоящее время в обновленном здании учатся более 650 юных музыкантов. Более 100 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов направили в этом году на капремонт детских школ искусств региона.

Первое масштабное обновление троллейбусного автопарка за последние 10 лет прошло в Чите. Все новые троллейбусы отвечают актуальным стандартам, имеют системы видеонаблюдения, Wi-Fi и кондиционеры. Кроме того, троллейбусами могут с комфортом пользоваться люди с ограниченными возможностями, мамы с детскими колясками. Для слабовидящих и инвалидов-колясочников работает система “Говорящий город”. На приобретение новых низкопольных троллейбусов город получил более 750 млн рублей.

В 2010 году в Чите был открыт новый буддийский дацан “Дамба Брайбунлинг”. Строительные работы длились восемь лет. На территории храма традиционно установлены латунная статуя Будды высотой 1,8 метра, колесо учения, головы драконов и жертвенник. В архитектуре дацана угадываются черты храма, который здесь существовал до революции. Сегодня буддийский храм стал одной из визитных карточек города. Теперь здесь туристов и посетителей всегда рады видеть ламы, астрологи, а также врачи тибетской медицины.

Каштакский мост в Чите открыли для автомобильного движения в 2021 году. Его восстанавливали после обрушения из-за паводков. В целом тогда в регионе было повреждено 40 мостов, а 14 разрушены полностью. Общая стоимость работ по восстановлению моста составила 460 млн рублей. Кроме того, за последнее время были построены мостовой переход через реку Нирунгнакан, новый мост в поселке Холбон, автомобильный мост через реку Чикой.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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