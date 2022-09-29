В ИРИ назвали самые важные события для Забайкалья за последние 20 лет

В 2010 году в Чите был открыт новый буддийский дацан “Дамба Брайбунлинг”. Строительные работы длились восемь лет. На территории храма традиционно установлены латунная статуя Будды высотой 1,8 метра, колесо учения, головы драконов и жертвенник. В архитектуре дацана угадываются черты храма, который здесь существовал до революции. Сегодня буддийский храм стал одной из визитных карточек города. Теперь здесь туристов и посетителей всегда рады видеть ламы, астрологи, а также врачи тибетской медицины.