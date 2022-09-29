РЭО: в октябре нужно учредить экологическую неделю в России

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что РЭН охватит свыше 50 российских регионов. В акциях и мероприятиях примут участие более десяти тысяч человек. Событиями будут охвачены все, кто участвует в деятельности отрасли обращения с ТКО. Это региональные операторы, волонтеры, обычные граждане и учебные заведения. Об этом сообщает ТАСС.