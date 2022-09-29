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РЭО: в октябре нужно учредить экологическую неделю в России

29 сентября 16:57
Фото: piqsels.com
Российским экологическим оператором (РЭО) было предложено учредить Российскую экологическую неделю с 10 по 16 октября. Обращение было направлено в Минприроды РФ. В эконеделю войдет свыше 100 мероприятий, среди которых прием макулатуры, субботники, форум и дни экологии в школах.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что РЭН охватит свыше 50 российских регионов. В акциях и мероприятиях примут участие более десяти тысяч человек. Событиями будут охвачены все, кто участвует в деятельности отрасли обращения с ТКО. Это региональные операторы, волонтеры, обычные граждане и учебные заведения. Об этом сообщает ТАСС.

В РЭО составлен план мероприятий. С 10 по 11 октября будет проходить Российский экологический форум. 12 октября состоится Всероссийский день приема макулатуры. 13-14 октября пройдут дни экологии в российских школах. 14 октября - День переработки электроники. На 15-16 октября намечены субботники в российских регионах.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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