РЭО: в октябре нужно учредить экологическую неделю в России

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что РЭН охватит свыше 50 российских регионов. В акциях и мероприятиях примут участие более десяти тысяч человек. Событиями будут охвачены все, кто участвует в деятельности отрасли обращения с ТКО. Это региональные операторы, волонтеры, обычные граждане и учебные заведения. Об этом сообщает ТАСС.
В РЭО составлен план мероприятий. С 10 по 11 октября будет проходить Российский экологический форум. 12 октября состоится Всероссийский день приема макулатуры. 13-14 октября пройдут дни экологии в российских школах. 14 октября - День переработки электроники. На 15-16 октября намечены субботники в российских регионах.