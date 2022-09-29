Опубликован календарь праздничных и выходных дней на 2023 год для жителей Башкирии

Правительство Российской Федерации определило график рабочих и выходных дней на следующий 2023 год. Первые же каникулы «краешком» точнее своим началом задевают и нынешний 2022 год. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января.
Следующие февральские праздники приуроченные ко Дню защитника Отечества продлятся четыре дня, начнутся они 23 февраля и продлятся до 26 числа. В честь Международного женского дня праздничный день будет только один, собственно 8 марта. Следующий выходной в апреле, но не для всех жителей России, так как приурочен он к мусульманскому празднику Ураза-байрам.
Изменения претерпели и майские праздники, теперь в честь 1 мая, дня весны и труда, отдыхать жители Башкирии будут с 29 апреля по 1 мая. День Победы же сделает выходными дни с 6 по 9 мая. Уже в следующем месяце, июне выходные дни приуроченные ко Дню России продлятся три дня с 10 по 12 июня. в Этом же месяце, 28 июня станет выходным днем из-за празднования Курбан-Байрама. После предстоит перерыв до середины осени, выходные ждут жителе Башкирии 11 октября в честь дня Республики, а затем с 4 по 6 ноября в честь дня народного Единства.