Опубликован календарь праздничных и выходных дней на 2023 год для жителей Башкирии

Изменения претерпели и майские праздники, теперь в честь 1 мая, дня весны и труда, отдыхать жители Башкирии будут с 29 апреля по 1 мая. День Победы же сделает выходными дни с 6 по 9 мая. Уже в следующем месяце, июне выходные дни приуроченные ко Дню России продлятся три дня с 10 по 12 июня. в Этом же месяце, 28 июня станет выходным днем из-за празднования Курбан-Байрама. После предстоит перерыв до середины осени, выходные ждут жителе Башкирии 11 октября в честь дня Республики, а затем с 4 по 6 ноября в честь дня народного Единства.