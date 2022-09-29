Объявлены победители XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»

«Тема телекома и ИТ не такая простая, как может показаться со стороны. Журналисту требуется не только вникнуть в тему, пообщаться со специалистами, но и пойти дальше. Отрадно, что с каждым годом работы, подаваемые на конкурс, становятся более глубокими и проработанными. Региональная отраслевая журналистика, на мой взгляд, совершенно несправедливо игнорируется на федеральном уровне, и очень приятно, что “Ростелеком” проводит подобный конкурс. Он позволяет не только взглянуть со стороны на нашу индустрию, но и открывает новые имена. Надеюсь, что в следующем году мы увидим еще больше качественных и интересных публикаций, репортажей и роликов», — сказал руководитель Content Review Сергей Половников.