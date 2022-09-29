Башкирия подключилась к Карте болельщика

Для оформления электронной Карты болельщика можно в личном кабинете на Госуслугах заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете. После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Карты. Сделать это можно теперь и в МФЦ Башкирии. При обращении туда сотрудники центров сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на Госуслугах, и подтвердят личность владельца Карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если Карта оформлялась на ребенка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении.