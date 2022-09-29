Башкирия подключилась к Карте болельщика

Таким образом, сервис подтверждения личности при оформлении Карты болельщика предоставляют уже 48 регионов страны, в которых насчитывается 2,1 тыс. отделений МФЦ и 13,6 тыс. окон обслуживания.
— Болельщики приходят на стадионы, многие посещают соревнования семьями. Важно, чтобы в этой сфере применялись самые прогрессивные технологии. Для этого разработана электронная Карта болельщика — новый цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований. Карта болельщика оформляется один раз через Госуслуги и остается в личном кабинете. Она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе, — поясняет замглавы Минцифры России Олег Пак.
Карта болельщика разработана в рамках национального проекта «Демография», призванного поддержать семьи с детьми, активное долголетие, занятия спортом и здоровый образ жизни.
Для оформления электронной Карты болельщика можно в личном кабинете на Госуслугах заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете. После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Карты. Сделать это можно теперь и в МФЦ Башкирии. При обращении туда сотрудники центров сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на Госуслугах, и подтвердят личность владельца Карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если Карта оформлялась на ребенка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении.