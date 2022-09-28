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Власти Башкирии объяснили, почему мобилизованные не проходят медкомиссию в военкомате

28 сентября 06:33
Фото: 1MI
Жители республики жалуются главе Радию Хабирову на мобилизацию граждан с различными заболеваниями. В администрации главы РБ разъяснили ситуацию

О состоянии здоровья житель, получивший повестку, должен сообщить в военкомат, предоставив соответствующие медсправки, сообщила сотрудник рабочей группы при администрации Главы РБ по обращениям жителей в соцсетях Эльвира Галаутдинова.

По ее словам, процедура носит заявительный характер, то есть без заявления медицинское обследование не проводится.

— В военкомате всегда есть врачи, которые проводят предварительный осмотр. При необходимости они направляют на дообследование. Категории, кому предоставляется отсрочка, указаны в ст. 18 ФЗ-31, — добавили в администрации главы.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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