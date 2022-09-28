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В центре Уфы из-за прорыва трубы образовался горячий гейзер

28 сентября 04:24
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Подобие гейзера возникло во дворе жилого дома по улице Карла Маркса

Пользователи соцсетей обсуждают видео, заснятое, по словам очевидцев, по адресу Карла Маркса 71. На кадрах видно, как из-под земли наружу с большой силой вырывается струя воды.

Как сообщают очевидцы, вода тёплая. В соцсетях многие предполагают, что аварии связана со стартовавшим днём ранее отопительным сезоном.

Напомним, днём ранее стало известно о решении сити-менеджера Ратмира Мавлиева начать отопительный сезон в Уфе уже 27 сентября. Отмечается, что, в первую очередь, отопление включат в детских садах, школах и прочих социальных учреждениях.

Как сообщили Mkset в пресс-службе БашРТС, на данном участке произошло нарушение работы обратного трубопровода горячего водоснабжения, на место оперативно выехала ремонтная бригада. Повреждение было устранено в течение 20 минут. Причины выясняются. Ситуация никак не повлияла на потребителей — благодаря оперативным мерам отключения горячего водоснабжения не потребовалось.

Отметим, что днём ранее в Уфе произошла коммунальная авария на проспекте Салавата Юлаева- там прорвало канализационную трубу. Проспект залило водой, водители тем временем жаловались на невыносимый запах нечистот, повисший в воздухе.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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