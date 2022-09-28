В центре Уфы из-за прорыва трубы образовался горячий гейзер

Как сообщили Mkset в пресс-службе БашРТС, на данном участке произошло нарушение работы обратного трубопровода горячего водоснабжения, на место оперативно выехала ремонтная бригада. Повреждение было устранено в течение 20 минут. Причины выясняются. Ситуация никак не повлияла на потребителей — благодаря оперативным мерам отключения горячего водоснабжения не потребовалось.