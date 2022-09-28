Спящие бабули: жители Башкирии рассказали об охране школ после трагедии в Ижевске

«Примите меры по защите школ и детских садов! Что толку от вашего „будьте на чеку“ („быть на чеку“ главе Минобразования Айбулату Хажину поручил Радий Хабиров на совещании в понедельник — прим. ред.)? Почему после ситуации в Казани и в Керчи все меры безопасности только на словах? Как кружок „разговоры о важном“ вводить, так это вы сразу! Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы вы начали шевелиться?», — Дилара М.