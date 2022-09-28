Самая полная история добычи угля на Донбассе

Степь да степь кругом
Безбрежная, выжженная солнцем степь, уходящая за горизонт. Бесчисленные курганы, сухие ветра, ковыль да полынь. Таким еще триста лет назад был типичный пейзаж Донецкого края, который уже в первой половине XX века благодаря своему углю и металлу по праву назвали промышленным сердцем России.
Первые залежи угля здесь обнаружили еще при Петре I. А масштабная промышленная добыча черного золота началась в конце XIX века, достигнув своего апогея во второй половине XX.
Уголь Донбасса уникален. То, что его используют исключительно как топливо, — глубоко ошибочное мнение. Он незаменим в химическом производстве, необходим при изготовлении пластмасс, смол, красок, асфальта, масел, взрывчатки и даже духов и лекарств. Ну, а продукты горения угля в виде золы широко используют в сельском хозяйстве.
В результате интенсивной угледобычи за два века ландшафт донецкого региона изменился до неузнаваемости. Вместо бескрайних степей сегодня здесь колосятся поля, появились огромные по площадям искусственные лесные массивы, а вместо курганов над равниной возвышаются терриконы и трубы металлургических гигантов.
Геологическая справка
Бесценные природные богатства Донбасса начали зарождаться в этих местах примерно 300–350 миллионов лет назад во время каменноугольного периода палеозойской эры на заливах и лиманах огромного древнего моря. Болотистая местность изобиловала пышной растительностью. Отличался небывалым разнообразием и животный мир. Из-за особенностей климата погибшие организмы полностью не разлагались. За миллионы лет они превратились в уникальные пласты каменного угля. Некоторые из них лежат практически под поверхностью, другие уходят вглубь почти на полуторакилометровую глубину. Располагаются пласты, как в слоеном пироге, на расстоянии 20–40 метров друг под другом, средняя их мощность (толщина) — от 60 сантиметров, до 1 метра.
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Откуда есть пошла земля Донецкая
Донецкий край считается одним из наиболее поздно освоенных и заселенных на территории царской России. Хотя люди на этой земле жили со времен палеолита, т. е. с самого начала каменного века (примерно 2,6 млн лет назад). Об этом свидетельствуют обнаруженные древние стоянки и каменные орудия труда.
В период бронзового века на территории края обитали люди так называемых ямной, срубной и катакомбной культур. Именно тогда в донецких степях были насыпаны десятки тысяч курганов. В начале нынешнего века на территории Донбасса сохранилось около 6 тысяч из них. Причем до наших дней дожили лишь самые крупные, остальные за тысячелетия просто расползлись и сегодня возвышаются над степью лишь на 40–50 сантиметров, другие были просто распаханы.
На протяжении тысячелетий донецкие степи населяли десятки различных кочевых племен — киммерийцы, скифы, сарматы, аланы, гунны, булгары, печенеги, половцы и другие. Благодаря половцам в эпоху Средневековья донецкие степи пополнились еще одной достопримечательностью — высеченными из песчаника изваяниями, которые называют «каменными бабами». Естественно, к женщинам эти «бабы» никакого отношения не имеют. Название происходит от тюркского слова «вава», что переводится как пращур. Ставили баб в знак почитания предков, как правило, на возвышенностях, именно поэтом многие из них стояли на вершинах курганов, хотя к древним захоронениям они не имеют никакого отношения.
Несмотря на то что традиция ставить каменных идолов была распространена от юго-восточной Европы до юго-западной Азии, именно на территории донецких степей сохранилось больше всего таких изваяний — более 2 тысяч.
Половецкие племена из донецких степей в XIII веке вытеснили орды монголо-татар. И после этого практически до конца XVI века оседлых поселений в донецких степях практически не было.
А с их появлением началась совершенно новая эпоха развития края.
В начале славных дел
Заселение донецких земель и последующая разработка недр Донбасса начались после восстания Богдана Хмельницкого, длившегося с 1648 по 1654 годы, когда с правобережной Украины от войны массово начали бежать крестьяне. Тогда возле соляных промыслов на одном из притоков Северского Донца — реке Бахмутке — появился городок Бахмут.
Ну, а угольные месторождения были открыты немного позже. В 1696 году, возвращаясь после Азовского похода, царь Петр I лично познакомился с донецким углем. Ему показали кусок черного горючего минерала. Увидев, его, Петр I произнес пророческую фразу: «Сей минерал если не нам, то потомкам нашим зело полезен будет».
Все дело в том, что в те годы остро встал вопрос поисков замены древесного угля, который применялся в металлургии. Вокруг уральских и подмосковных заводов леса были практически вырублены, пришлось даже остановить ряд производств. Но лишь спустя 25 лет, в 1721 году, по приказу Петра были организованы геолого-разведывательные экспедиции «об изыскании железных и других руд». Первую из них возглавил выдающийся человек — Григорий Григорьевич Капустин.
На его личности стоит остановиться подробнее. Ведь именно его по праву называют «отцом угольного Донбасса».
Под руководством бывшего подьячего
Григорий Капустин родился в 1680 году в селе Даниловском Костромского уезда (сейчас город Данилов Ярославской области). Его отец был церковным старостой и подьячим приказной избы. Также подьячим местные крестьяне избрали и его сына, эту должность он занимал на протяжении 17 лет, параллельно занимаясь изысканиями руд и минералов в родных краях. Прослышав, что в Петербурге набирают команду горноразведчиков (так тогда называли геологов), Капустин написал письмо ее руководителю Василию Лодыгину и попросил принять его в состав рудознатцев. С разрешения Сената просьба крестьянина была удовлетворена. Его вызвали из родного села. На протяжении четырех лет Капустин проводил изыскания руд на Севере России, а в 1721 году получил задание исследовать Азовскую губернию. Отсюда поступали сообщения о находках железных руд. Капустин выезжает в районы, расположенные по течению Дона и Северского Донца. Здесь он обнаруживает месторождения каменного угля и передает добытые образцы в столицу.
Через год Капустин выезжает в новую экспедицию в район современного города Шахты Ростовской области, затем Лисичанска Луганской области. Найденные здесь образцы породы он передал голландскому кузнецу Марку Рееру. Тот выдал заключение, что уголь, добытый Капустиным, уступает по качеству углю из Голландии. «Не дает никакого жару», — написал он. Все дело в том, что Реер был тесно связан с голландскими фирмами, поставляющими уголь в Россию, и всерьез опасался конкуренции.
Чтобы доказать свою правоту, Капустин выехал в новую экспедицию за свой счет. Добытые образцы угля он передал на испытание мастерам в Тулу.
«З каменного уголья, взятого в казачьем городке Быстрянске, и в Туле, и в Москве пробы чинили. Делали кузнецы тем каменным однемугольем топоры и подковы новые, и они, кузнецы, то уголье похвалили и сказывали, что от него великой жар, а в Санкт-Петербурге по пробе иноземцы подписались, что будто жару от них нет. Знатно, не сущую пробу чинили», — написал в своем отчете Капустин.
После он неоднократно приезжал на территорию нынешнего Донбасса в район современных городов Лисичанска и Артемовска. И здесь, по его словам, изысканиям всячески мешали иностранные конкуренты. Тем не менее именно Капустину принадлежит слава первооткрывателя донецких месторождений каменного угля.
В память о рудознатце Григории Капустине в городах Макеевке и Лисичанске были установлены памятники. Также его именем была названа шахта в Лисичанске, парк в Макеевке и улицы в Донецке, Шахтерске, Торезе, Горловке, и в Ростове-на-Дону.
Лисья балка — первая шахта Донбасса
А вот после смерти Петра I о донецком угле в Петербурге забыли. Причем надолго. Наследница царского престола Екатерина I распорядилась не устраивать экспедиций без ее личного согласия, правда, при этом она проявила царскую мудрость и поручила зафиксировать те места, где были обнаружены залежи полезных ископаемых.
При Екатерине II о донецком угле вспомнили вновь. Императрица подписала указ об открытии чугунолитейного завода напротив поселения Каменный Брод на территории Луганской области. Для его работы как воздух был необходим каменный уголь. Его начали добывать неподалеку — в Лисьем Буераке (современный город Лисичанск), где в 1795 году была открыта первая шахта Донбасса. До начала вооруженной агрессии Украины здесь даже стоял памятный знак в честь открытия угледобычи. Нынешняя его судьба, увы, неизвестна.
Естественно, что мощностей первых шахт для развивающейся промышленности не хватало. И в XIX веке интерес к донецкому углю вновь возродился.
Дело в том, что в середине XIX столетия в России начинается строительство железных дорог, которые требовали значительных затрат металла и угля.
Справка
Само название Донбасс утвердилось после работ Евграфа Ковалевского и связано оно с географическим названием — Донецкий кряж, которое пошло от названия реки Северский Донец. В 1827 году Ковалевский опубликовал труд — «Опыт геогностических исследований в Донецком горном кряже», в 1829 году вышло его исследование — «Геогностическое обозрение Донецкого горного кряжа». С тех пор слово «Донбасс» начало входить в обиход.
Шахта «Кочегарка»
Дальнейшее развитие региона связано с горным инженером Петром Николаевичем Горловым, в честь которого назван крупный промышленный центр — город Горловка. С начала XIX века в ее окрестностях местные жители стали добывать каменный уголь для хозяйственных нужд. А промышленное развитие края началось с постройкой железной дороги.
В 1859 году Петр Голов окончил петербургский институт Корпуса горных инженеров. После его окончания он в течение четверти века трудился в Донецком каменноугольном бассейне.
Начинал молодой инженер с работы на Лисичанском руднике. А в 1868 году его пригласили для обустройства копей и рудников вдоль линии строившейся Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. Ее строительство велось с личного разрешения императора Александра II. Причем дорогу прокладывали за деньги купца первой гильдии Самуила Соломоновича Полякова. Выдавая концессию, правительство обязало купца построить на юге России рельсовый завод, который будет работать исключительно на местном материале. Горлов убедил купца купить у крестьян участок земли, на котором велась угледобыча. Инженер усовершенствовал крестьянское производство. А в 1871 году Горлов заложил на этом месте мощную капитальную шахту — «Корсунская копь» (современная шахта «Кочегарка»). По техническому оснащению шахта стала одной из лучших в Донбассе. А возникший около шахты горнозаводской поселок в середине 1880-х годов в честь Петра Горлова стал называться Горловкой.
Последние годы жизни выдающийся инженер провел в Санкт-Петербурге. Здесь он работал в департаменте горного дела, взялся писать труд «История горнозаводского дела на территории Донецкого кряжа и вблизи Керчи». Однако книга закончена не была. В 1915 году Горлов скоропостижно скончался в возрасте 76 лет. Первая часть его труда была опубликована в еженедельном издании Совета горнопромышленников юга России — журнале «Горно-заводское дело».
Сын ювелира, изучивший Донбасс
Следующая страница истории Донбасса связана с именем Леонида Лутугина, который родился в 1864 году в Санкт-Петербурге в большой купеческой семье владельца ювелирного магазина.
В 1892-м он приступил к изучению Донецкого каменноугольного бассейна и занимался данным вопросом более 20 лет. Лутугин создал детальную геологическую карту Донецкого бассейна. За данную работу он был награжден большой золотой медалью на международной выставке в Турине в 1911 году.
Умер Леонид Лутугин в 1915 году в Кольчугино (ныне Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области). Похоронен в Петрограде, на Волковом кладбище.
До сих пор горняки и геологи хранят память о выдающемся исследователе, определившем направление развития угольной промышленности Донбасса и Кузбасса. Именем Леонида Лутугина назван один из пластов каменного угля, протянувшийся от Ленинска-Кузнецкого до Кемерово. В честь исследователя назван город Лутугино в Луганской области, а также улица в Макеевке.
Столица региона — Донецк
Примечательно, что Донецк, который сегодня является столицей Донбасса, появился намного позже. В 1869 году англичанин Джон Хьюз, которого в России называли Юзом, приобрел концессию на чугунное и рельсовое производство на юге России. Именно он построил на берегу реки Кальмиус первое крупное металлургическое предприятие, вокруг которого вырос поселок Юзовка.
И если в 1870 году в поселке проживало всего 167 человек, то к концу века его население перевалило за 30 тысяч. Вместе с Юзом в Донбасс прибыла большая команда британских специалистов, которые привезли с собой жен и детей. В результате английская колония в Юзовке насчитывала около 2 тысяч жителей. Практически все они выехали на родину после революции 1917 года.
Отметим, что шахтерский труд в те годы был крайне тяжел и опасен. В основном преобладали ручной труд и простейшие механизмы. Уголь вначале рубили кирками, а после обушком (кирки со сменными металлическими остриями). Для прохождения сложных выработок использовали также ломики, клинья и молоты. Добытую руду из забоя доставляли на санках. В лямках в них впрягались рабочие, которые тащили их волоком за собой. Вес санок в среднем составлял порядка 150 кг. Часто этот неквалифицированный труд выполняли подростки, которые тащили санки на четвереньках.
Уже в откатном штреке уголь перегружали в вагонетки. Их откатка также осуществлялась вручную или же с использованием лошадей. Коней, которых опускали в шахту, оставались под землей на всю жизнь. В результате животные быстро теряли зрение, да и жили они в таких условиях всего несколько лет.
На больших шахтах подъем на поверхность угля осуществлялся в клетях с помощью паровых машин. В малых шахтах уголь поднимали волком в бадьях с помощью коловорота или же конской тяги.
Подобные условия труда сохранялись на протяжении десятилетий.
Трудовые подвиги первых пятилеток
В постреволюционные 20–30 годы прошлого столетия экономика СССР была вынуждена развивается ускоренными темпами. Стране Советов были нужны промышленные ресурсы и высокие производственные показатели.
Толчок началу ударного рабочего движения тогда дал донецкий шахтер Алексей Стаханов. В 1935 году вместо положенных семи тонн за смену он добыл целых 102 тонны угля! До сих пор многие считают его трудовой подвиг плодом сталинской пропаганды. Однако именно он положил начало так называемому Стахановскому движению, которое подхватил весь Союз.
На самом деле никакого секрета в трудовом подвиге Стаханова не было. Все дело в том, что тот рубил уголь отбойным молотком, причем откалывал от пласта огромные куски породы. А уголь собирали, грузили и поднимали на-гора другие рабочие, имена которых в истории не сохранились. При этом в большинстве шахт в те времена еще использовался ручной труд, и уголь рубили по старинке — обушком. Тем не менее рекорд был зафиксирован, Стаханов вошел в историю как передовик труда, а после его подвига всем шахтерам повысили норму выработки.
День шахтера — женский праздник
День шахтера, который впервые отметили в СССР в 1948 году, стал вторым профессиональным праздником Советского Союза (первым был День железнодорожника, который отмечается с 1936 года). Сегодня мало кому известно, что появился он благодаря самоотверженному подвигу женщин Донбасса, силами которых угледобыча уже в 1946 году превысила довоенный уровень и составила 106 млн тонн угля, что на 4 млн тонн больше довоенного уровня угледобычи.
Благодаря этому трудовому подвигу Иосиф Сталин уже в 1947 году распорядился учредить профессиональный праздник шахтеров. А восстановление шахт началось сразу после освобождения региона от фашистов, в 1943 году, и восстанавливали шахты именно женщины, мужская часть населения воевала.
Самой главной шахтеркой Донбасса считают Евдокию Королеву, или, как ее называли в народе, шахтерскую мать, или просто бабу Королиху. В 1918 году она спасла жизнь Никите Хрущеву, которого преследовали белогвардейцы. Тогда шахтерская вдова спрятала будущего руководителя Союза и его соратника Петра Метеленко у себя в сарайчике для козы, в копне сена, а ночью по подземным шахтным выработкам вывела за поселок в степь.
Когда в 1943 году Донбасс освободили от гитлеровских войск, практически все шахты были взорваны, затоплены. В Западной Европе, США, оценивая масштабы разрушений, прогнозировали, что край, известный как «всесоюзная кочегарка», фактически утратил свое значение для развития промышленности и экономики Советского Союза.
Именно Евдокия Королева в освобожденном от фашистов Донбассе создала первые женские шахтерские бригады. В результате после войны в горной подземке работали около 200 тысяч девушек и женщин, которым было тогда по 17–20 лет. По их словам, рабочая смена длилась по 10–12 часов, за одну смену шахтеркам давали по 1,2 килограмма хлеба, а передовиц производства поощряли отрезами ткани.
В будущее с оптимизмом
В 60–70-е годы прошлого века перед угольной промышленностью Донбасса встали новые задачи — вхождение в новые экономические реалии. Тогда добыча угля в Донецком бассейне достигла своего рассвета. Донбасс давал почти в 9 раз больше угля, чем все другие угольные бассейны Украинской ССР.
Сегодня много говорят о том, что у угольной отрасли Донбасса нет перспектив. Однако это очень далеко от правды. Несмотря на сложные горно-геологические условия, наличие запасов угля позволяет не сворачивать добычу, а развивать отрасль в будущем.
По оценкам геологов, промышленные запасы угля только на действующих шахтах составляют 3,4 млрд тонн. При существующих темпах добычи этого хватит минимум на 100 лет. При этом не стоит забывать, что кроме угля в Донбассе существуют залежи до 40 видов полезных ископаемых: железные и цветные руды, природный газ, графит, глины, известняки, каменная соль и многое другое. Одним словом, в будущее жители Донбасса могут смотреть с оптимизмом. Ведь не углем единым богат этот край.