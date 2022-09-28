Подростков Башкортостана приглашают на бесплатный образовательный концерт

Всероссийский благотворительный творческий проект компании МТС «Поколение М» и продюсерский центр «Эколь» приглашают жителей Башкортостана на бесплатный образовательный концерт «Поколение М: BLOG&VOICE», который состоится 29 сентября в Тинькофф Холл. Зрителей ожидает творческая программа с участием популярных артистов, талантливых детей и подростков из Уфы.
В благотворительном мероприятии примут участие юные вокалисты, танцоры и блогеры, среди которых Шема, Stazzy, Иван STAR, группа «неМодные» и другие артисты продюсерского центра «Эколь». Один из самых известных участников образовательного концерта «Поколения М» – 16-летний музыкант Иван Кургалин, который совсем недавно подписал контракт с музыкальным лейблом Басты «Газгольдер». В качестве специального гостя мероприятия на сцену выйдет талантливая уроженка Башкортостана – участница телепроекта «Голос. Дети», победительница проекта «Во весь голос» Назгуль Отузова.
Познакомиться с участниками программы «Поколение М: BLOG&VOICE» можно будет 28 сентября на творческой встрече в ТРЦ «Планета». Талантливые ребята расскажут о том, как построить творческую карьеру, как добиться успеха, занимаясь любимым делом, поделятся собственным опытом. Юные уфимцы смогут узнать о возможностях дистанционно учиться творческой профессии и задать артистам вопросы о жизни и творчестве.
«Благотворительный проект «Поколение М» нацелен на развитие творческого начала у детей и подростков и благодаря развитию цифровых технологий дает равные возможности всем детям, вне зависимости от их места жительства. Приглашая юных жителей Башкирии на наш образовательный концерт, мы хотим вдохновить их на раскрытие собственных способностей и помочь продемонстрировать свой талант на сцене с профессиональными артистами», – рассказал директор филиала МТС в Башкирии Егор Фисюк.
Встреча с артистами шоу: 28 сентября, ТРЦ «Планета», начало в 18 часов.
Музыкально-образовательный концерт «Поколение М: BLOG&VOICE»: 29 сентября, Тинькофф Холл, начало в 19 часов.
О программе «Поколение М»
«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы», Sony Music Russia и другие. За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.
Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждены рядом статусных, в том числе международных премий. ООН включила программу в перечень ведущих мировых практик для достижения целей устойчивого развития. «Поколение М» стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.
О продюсерском центре «Эколь»
Продюсерский центр «Эколь» на протяжении 20 лет ведет работу по подготовке юных артистов к российским и международным конкурсам, телепроектам. Образовательная программа центра построена на занятиях с профессиональными педагогами в области вокала, актерского мастерства, блоггинга и телевидения. МТС и «Эколь» являются партнерами в рамках проекта «Поколение М». Артисты продюсерского центра выступают в качестве хедлайнеров проекта, вдохновляя детей со всей страны на развитие талантов в ходе благотворительных концертных туров «Super Дети Поколения М», творческих встреч на ТВ и радио, а также мастер-классов в онлайне по разным музыкальным жанрам.