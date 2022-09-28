Партнерская программа MANGO OFFICE — теперь и для физических лиц

«В бизнесе, как и в жизни, люди часто следуют советам тех, кому они доверяют, — комментирует Александр Шикинов, директор по продажам МANGO OFFICE. — Программа подойдет тем, кто уже является нашим клиентом или же понимает преимущества облачных сервисов. Предлагать наши решения легко, ведь они помогают бизнесу привлекать больше клиентов и повышать качество обслуживания, а также делают эффективнее взаимодействие между сотрудниками. Это хороший способ получить дополнительный доход без сверхусилий — достаточно порекомендовать продукты MANGO OFFICE и поделиться с нами контактами заинтересовавшихся».