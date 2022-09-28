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Партнерская программа MANGO OFFICE — теперь и для физических лиц

28 сентября 10:02
Фото: https://www.mango-office.ru/
Российский разработчик сервисов для бизнес-коммуникаций MANGO OFFICE запускает партнерскую программу для физических лиц и самозанятых, благодаря которой можно получить вознаграждение за рекомендации продуктов бренда.

Вознаграждение за каждого клиента, заключившего договор на услуги, составит 10% от суммы его счета. Выплаты осуществляются ежемесячно на протяжении всего срока использования сервисов MANGO OFFICE.Проект реализован и работает на платформе технического партнера — программы лояльности и заработка на рекомендациях Consenta.ru.

На сайте для рекомендаций доступны следующие решения MANGO OFFICE для бизнеса:

• Виртуальная АТС — телефонная связь для компаний, которая заменяет физическую офисную АТС;

• Контакт-центр — профессиональное бизнес-приложение для организации и автоматизации функционирования отделов по работе с клиентами;

• Речевая аналитика — современный сервис, который расшифровывает телефонные переговоры и переводит их в текст. Речевая аналитика применяется для автоматизированного контроля качества звонков сотрудников компании;

• Коллтрекинг — технология для отслеживания и систематизации входящих обращений по рекламным источникам.

«В бизнесе, как и в жизни, люди часто следуют советам тех, кому они доверяют, — комментирует Александр Шикинов, директор по продажам МANGO OFFICE. — Программа подойдет тем, кто уже является нашим клиентом или же понимает преимущества облачных сервисов. Предлагать наши решения легко, ведь они помогают бизнесу привлекать больше клиентов и повышать качество обслуживания, а также делают эффективнее взаимодействие между сотрудниками. Это хороший способ получить дополнительный доход без сверхусилий — достаточно порекомендовать продукты MANGO OFFICE и поделиться с нами контактами заинтересовавшихся».

При регистрации участнику программы будет предоставлен доступ в личный кабинет на Consenta.ru, из которого он сможет передавать заявки с данными тех, кого он заинтересовал своими рекомендациями, отслеживать их статусы и переводить начисленное вознаграждение на свою банковскую карту.

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#Новости#Интернет#Татьяна Майорова,#Экономика
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