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Орещук прокомментировал слухи о желании Захаряна сменить гражданство

28 сентября 10:00
Фото: pxhere.com
Футболист «Динамо» Арсен Захарян не собирается менять гражданство. Такое мнение выразил бывший спортивный директор москвичей Роман Орещук.

Как сообщает «Советский спорт», ранее армянский журналист Грач Хачатрян заявил, что 19-летний полузащитник готов сменить гражданство и выступать за сборную Армении.

«Полный бред и утка. Не верю, что это соответствует действительности. Уверен, ФИФА никогда не пойдет на такой шаг и не разрешит заигранному за одну сборную футболисту в качестве исключения выступать за другую», — сказал Орещук для RT.

Добавим, что Захарян уже заигран за сборную России. Он провел в составе национальной команды 4 матча.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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