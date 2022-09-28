Орещук прокомментировал слухи о желании Захаряна сменить гражданство

Как сообщает «Советский спорт», ранее армянский журналист Грач Хачатрян заявил, что 19-летний полузащитник готов сменить гражданство и выступать за сборную Армении.
«Полный бред и утка. Не верю, что это соответствует действительности. Уверен, ФИФА никогда не пойдет на такой шаг и не разрешит заигранному за одну сборную футболисту в качестве исключения выступать за другую», — сказал Орещук для RT.
Добавим, что Захарян уже заигран за сборную России. Он провел в составе национальной команды 4 матча.