Новый маркетинг, ненужная грубость Мерфи. «СЮ» оступился в первом дерби с «Ак Барсом»

— В первом периоде же нормально было, не перегорали. Не знаю. Тяжело сейчас сказать после игры сразу, почему так произошло. У нас такая проблема, на второй период выходим и где надо двигать ногами, делать неприятные вещи, по пустому льду забрасывать, бежать давление [не делаем этого]. По-моему, во втором периоде ни разу за шайбу не зацепились с давления. На предсезонке и в первых играх, вы сами замечали, у нас хорошо получалось.