Новый маркетинг, ненужная грубость Мерфи. «СЮ» оступился в первом дерби с «Ак Барсом»

Маркетинговые отделы «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» весьма гладко друг с другом взаимодействуют во благо огромной фан-базы обеих команд. С сезона 17/18 «Зеленое дерби» имеет собственный логотип и атрибутику, а к 2022-му болельщики уже привыкли к событиям и активностям вокруг противостояния.
Расскажем о новых решениях организаций.
«Кубок Чак-чака», являвший собой мини-скульптуру блюда, ушел в прошлое. Переходящего трофея не будет, а победившая сторона будет выкладывать в соцсетях и демонстрировать на арене логотип кубка с флагами Татарстана и Башкортостана. Одна победа — одна закрашенная шайба в основании кубка.
В клубах решили, что предыдущий трофей приелся и уже не вызывает былых эмоций. Решение его заменить не связано с экономией или тем, что немалой части болельщиков кубок напоминал груду кошачьего корма.
Любопытно, что «Кубок Чак-чака» остался в офисе «Салавата Юлаева», вероятно, навсегда, поскольку «правильные зеленые» были последними победителями дерби прошлого сезона (4:2 в Казани 12 декабря 2021).
Обновилась и форма. Лично мне не понравилось то, что она слишком похожа на стандартные комплекты, и что узор в динамике незаметен. В клубе сказали, что хотели сделать форму интересной для осмотра с близкого ракурса.
Обсуждение свитеров клубы вели совместно и варианты были разными. Например, удалось договориться о том, что в гостевых вариантах будет больше зеленого цвета. Вариант для игр в Казани пока не показан, но на месте синих фрагментов у «Салавата» там будет зеленый.
Впервые в истории КХЛ спецформу на матч получили даже судьи. На закрытии прошлого сезона КХЛ руководство уфимской организации обсуждало этот вопрос с главным судьей лиги Алексеем Анисимовым, позднее идею предложили «Ак Барсу» и Казань согласилась.
Форма судей не содержит зеленых оттенков: такой вариант был отвергнут, чтоб не было похоже на форму домашней команды. Поэтому рефери сохранили стандартные черный, белый и оранжевый цвета.
В предыдущие сезона пресс-служба «Салавата» минимально вкладывалась в освещение дерби, но на сей раз заблаговременно были сделаны предматчевые комментарии хоккеистов — в прошлом могло быть так, что с игроками говорил только «Ак Барс». Причем даже с игроками Уфы.
Эффектно, что в Инстаграме (соцсеть принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) анонс первого сезонного дерби был выложен как общий пост аккаунтов непримиримых соперников.
На сидениях «Уфа-Арены» были размещены специальные светящиеся браслеты, которые загорались в такт 3D-мэппинга во время предматчевого шоу. Браслеты работают и вне зависимости от шоу, но только на территории стадиона и после матча их надо сдавать.
Клуб рассчитывает использовать их во время всех дерби, но, скажем откровенно, будет исходить из того, насколько много их останется, потому что их изготовление недешево. Увы, нашлись зрители, которые проигнорировали как объявление в соцсетях, так и слова диктора и унесли браслеты с собой.
Наконец, анонсируем амбициозную задумку «Салавата Юлаева», о которой официально будет объявлено ближе к дерби в Казани 22 октября — при помощи партнера клуб планирует организовать самый большой выезд в своей истории.
Каждому болельщику «СЮ» обязательно стоит побывать на матче любимой команды в Казани. Вероятно, через пару недель это будет сделать легче и удобнее, чем когда-либо.
— У Алексея [Пустозерова] травма верхней части тела, Сергей [Шмелев] приболел, Виктор Антипин — травма нижней части тела, — прокомментировал перестановки в составе главный тренер Виктор Козлов.
Все потери очень некстати. Пустозеров за последние несколько матчей мог забрасывать несколько шайб, быстро контратаковал и прорывался по флангам. Шмелев стабилен и надежен в завершении, нападающий выглядел увереннее, чем в прошлом сезоне. Антипин не блистал, но защитнику надо искать свою новую игру.
Лишь дважды в сезоне уфимцы забросили больше двух шайб за матч, если не считать буллитные серии: 4:2 победили в Минске, дома обыграли «Трактор» 3:2. Полностью возместить потерю двух основных нападающих невозможно, пусть Глеб Кузьмин с точки зрения скорости, наглости и прорывов похож на Пустозерова.
На восстановление есть резерв времени — следующий матч против «Трактора». Челябинский клуб очень остро переживает вратарский кризис в КХЛ, вызванный отъездом легионеров. Но дальше — уважающий блокшоты «Автомобилист» и суровая домашняя серия «Авангард"-"Магнитка"-"Динамо».
«Юлаевцам» и так тяжко даются шайбы. В этом и состоит главная проблема перестройки клуба и она неудивительна. Легионеры забрасывали буквально с половину шайб «зелено-белых». Естественно, когда они покинули Россию, Уфа это почувствовала.
Радулов, Шипачев, Галиев, Войнов, Кагарлицкий, Петров, Тарасов, Семенов, Галимов — с такими людьми в заявке команда из соседнего региона способна забрасывать 5-6 шайб каждый вечер. Здесь перечислены восемь качественных нападающих и один из лучших защитников лиги, полезный в большинстве.
Но эта могучая гора опыта, навыков и характера практически не ощущается. «Ак Барс» играет несложно, неброско. В первом периоде гости практически отдали инициативу, чуть ли не отдавали шайбу хозяевам, который как раз делали акцент на бросок.
Хоккеисты Татарстана вдавили скорость лишь на старте второго, а после заработали большинство (про роковой фол Райана Мерфи ниже). В самой концовке они больше владели шайбой и не позволили Уфе сыграть 6 на 5.
В третьем периоде самые большие надежды были на куча-малу у ворот Амира Мифтахова. Дважды мощное давление оказывала тройка Артема Пименова на 45 и 47 минутах. До этого — больше количество, чем качество, давления хватало, но остроты — нет.
Разок Александр Радулов эффектно объехал Павла Коледова, имел шанс забросить в касание с «пятака» на 27-й минуте, но в остальном запомнился мало чем. В начале встречи под громогласные аплодисменты некогда своих трибуны удалился, еще однажды получил резкий ответ арбитра на свои реплики.
Давайте коротко про «как же так, Радулов и в форме „Ак Барса“, а ведь говорил, что будет только в Уфе». Строго говоря, про игру в «Салавате» после НХЛ он говорил в контексте локаута, а ведь приехал в Россию не из-за локаута. Тем не менее, для публики это было выражение уважения к «СЮ» и основание надеяться.
Ни Радулов, ни другие хоккеисты «Ак Барса» не вышли к прессе — было анонсировано, что «для удобства» они будут в Зуме, но они не подключились к конференции. Перед пресс-конференцией Виктора Козлова вдруг предложили спуститься к раздевалкам.
Персонально мне это и не было надо, но, быть может, журналистам из Казани и других городов хотелось поговорить с игроками «Ак Барса». Даже если потом сделали отдельную конференцию, это все равно неудобно и противоречит изначальным намерениям.
Главным козырем казанцев в первом сезонном дерби стали надежный отбор и подбор в своей зоне. «Салават» действительно много и хорошо проходил среднюю зону, но казанцы весьма четко зачищали свою треть льда. Их успехи в атаке были цементированы в тылу.
Большое достижение команды Олега Знарка: они помешали «Салавату» пользоваться ближней лавкой во второй двадцатиминутке, а ведь это здорово получалось против минского «Динамо» и легло в основу победы.
|СЮ
|Ак Барс
|Δ
|Corsi for (CF)
|65
|56
|9
|CF, %
|53.72%
|46.28%
|7.44%
|Голы 5 на 5
|0
|1
|-1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|23
|17
|6
|PDO, %
|94.12%
|105.88%
|-11.76%
|Броски мимо створа
|30
|31
|-1
|БВ вообще
|29
|27
|2
|Доля БВ в общем числе бросков
|49.15%
|46.55%
|2.60%
|БВ за минуту в атаке
|2.39
|1.76
|0.63
|Блокшоты за минуту в защите
|1.17
|1.32
|-0.15
|БВ после ВВбр 5 на 5
|3
|0
|3
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|3
|-1
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|4
|0
|4
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|2
|1
|1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|0
|1
|БВ первой тройки
|6
|6
|0
|БВ защитников
|6
|9
|-3
|Пробросы 5 на 5
|0
|5
|-5
|ВВбр после пробросов
|4
|1
|3
|Вход 5 на 5
|20
|13
|7
|Брак при входе 5 на 5
|12
|24
|-12
|Эффективные попытки входа, %
|62.50%
|35.14%
|27.36%
|Вброс 5 на 5
|4
|2
|2
|Брак при вбросе 5 на 5
|15
|13
|2
|Эффективные попытки вброса, %
|21.05%
|13.33%
|7.72%
|Использование входа 5 на 5, %
|62.75%
|71.15%
|-8.41%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|33
|19
|14
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|77
|61
|16
|Эффективные смены в атаке, %
|42.86%
|31.15%
|11.71%
|Вход 5 на 5 с БВ
|13
|9
|4
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|40.63%
|24.32%
|16.30%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|1
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|5.26%
|6.67%
|-1.40%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|19
|10
|9
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|17.27%
|12.50%
|4.77%
Во многом поэтому многим противостояние запомнится как непривычно сырое и пресное, без бешеных скоростей, драк, потасовок, резких контратак, филигранных передач и заряда. Казань решила сыграть попроще и понадежнее. Это не очень красиво, но это два очка.
Главный тренер гостей Олег Знарок не скрывал, что ему неинтересен статус дерби, на пресс-конференции наставник «Ак Барса» прямо сказал, что для него это обычный матч. Подход имеет право на жизнь, но жаль, никакой романтики. Эти слова ведь могли расстроить и фанатов «Ак Барса» тоже.
Под оглушительное скандирование «симулянт» арбитры решили выписать канадскому игроку обороны «Салавата» даже не 2+2, а 5+20. Наказание очень суровое, но формальные основания для него были.
Вероятно, значимую роль сыграло то, что номер 24 ударил Станислава Галиева клюшкой между ног беспричинно. Соперник даже не прессинговал его. Допустим, форвард татарстанского клуба даже наговорил Райану всякого, но надо держать себя в руках.
Мы почти не писали об игре Мерфи по простой причине — говорить было почти не о чем. Окей, канадец умеет входить в зону, владея шайбой, да, бывают неплохие скидки назад. Но бывают и плохие пасы в большинстве, а ключевое — названный атакующим защитником хоккеисты совсем не помогает атаке.
0+2 за последние 8 игр, ни одной шайбы от того, про которого спортпресса и болельщики думали, что он заменит Филипа Ларсена и даже окажется более разноплановым игроком. Это удаление некогда лучшего защитника АХЛ стало непростым испытанием для партнеров.
При этом эти пять минут «юлаевцы» провели как раз-таки качественно, позволил нанести фактически лишь три броска по воротам Ильи Ежова. Четвертый считается только формально — случился досадный рикошет от коньков Павла Коледова. К слову, как раз номер 2 и заменил Мерфи во второй спецбригаде.
Большинству уфимцев не хватает скорости. Хоккеисты долго тянут с броском, выбирая позицию. Уверен, это возможно делать быстрее, чем оппонент выкатывается под бросок. Справедливости ради допускаю, что в контексте отставания в счете и статуса дерби это было ментально тяжелее.
Тоже опыт, о котором так часто говорит на пресс-конференциях Виктор Козлов. И это тоже история про отъезд легионеров, которые забирали порядка 75-90 секунд большинства. Но и ответственности с тренерского штаба не снять. Пока им не удается подобрать надежный метод и/или спецбригаду.
Возможно, стартовый стресс в будущем пойдет Уфе даже на пользу. В этом сезоне не только рекордные 68 матчей, но и шесть «Зеленых дерби», по которым можно отслеживать, как команды извлекают уроки. Из принципиальных матчей — самые важные уроки.
Центральный нападающий выделил борьбу в качестве одного из факторов результата матча и объяснил свои нестабильные показатели на вбрасываниях.
— Было сыграно первое «Зеленое дерби» сезона, результат 0:3. Что сегодня пошло не так?
— Перестали навязывать борьбу, стали много наблюдать за соперником. Второй период — сразу упустили инициативу, а дальше там удаления, пропустили 0:1. Дальше не смогли перевернуть игру по той же причине. Не двигали ногами, не сокращали дистанцию, не шли в отбор.
— Как это случилось — то, что не шли в отбор? Ждали ошибки соперника, перегорели из-за атмосферы игры?
— В первом периоде же нормально было, не перегорали. Не знаю. Тяжело сейчас сказать после игры сразу, почему так произошло. У нас такая проблема, на второй период выходим и где надо двигать ногами, делать неприятные вещи, по пустому льду забрасывать, бежать давление [не делаем этого]. По-моему, во втором периоде ни разу за шайбу не зацепились с давления. На предсезонке и в первых играх, вы сами замечали, у нас хорошо получалось.
— В матче с Минском шикарный был второй период: великолепные смены, заходили в атаку, сразу менялись. Сегодня «Ак Барс» не позволил это сделать. Как считаешь, может, они специально на это акцент сделали?
— Конечно, все команды так делают, все команды стараются. Вопрос уровня соперника, уровня сопротивления. Если выйти против любительской команды, конечно, это будет проще делать, катать их по зоне, не меняться. Значит, надо где-то сделать следующий шаг, напрячься побольше, постараться через себя переступить, побежать, забросить, выиграть борьбу. Конечно, с такими командами как «Ак Барс» это проявляется.
— В этом сезоне довольно много игр, которые целиком ровно не проходят. Обычно действительно провал бывает во втором периоде. Есть что-то общее в этом?
— Редко когда игры складываются ровно. Всегда выпадают какие-то моменты. Здесь, понятно, начало сезона. Надо уже понимать, что формат «регулярки» поменялся. Главные игры в плей-офф будут, главное, к этому моменту выйти на ровный уровень, держать концентрацию. Сейчас будет что-то выпадать, главное, это подтягивать.
— Большинство — наболевшая тема. Нет ощущения, что вы затягиваете розыгрыш? Сегодня в первом 4 на 3 казалось, до последнего хотите разыграть. Мало бросаете.
— Здесь надо двигаться. У них хорошие ребята вышли, они двигались, они выкатывались под бросок, поэтому здесь надо найти линию. Если стоять вчетвером — тебя просто будут перекрывать движением. Чтобы бросить, надо подготовить бросок. Надо выкатить, найти эту линию, ворваться, занять позицию для броска. Невозможно просто стоять и бросать. Мы можем стоять и бросать от синей. От этого что, лучше будет?
— На точке у тебя не очень стабильно в последние игры. Долго вкатываешься, соперники изучают?
— Здесь причины две. Во-первых, в этом году поменялись правила вбрасывания. Сейчас у нас меньше меняют, вбрасывание стало более динамичное. Судьи сейчас просто бросают шайбу. Если раньше была пауза, секунды две, игра была больше на силу. Теперь судьи меньше заморачиваются, бросают на скорость. Здесь надо немножко переключиться. Это первый месяц, соображу как лучше подстроиться. В последнее время выправляется немножко.
— Последние две игры топовые получились. Сегодня 41% с чем-то, до этого за 60%.
— Там очень много с подборов, там очень много нейтральных шайб на самом деле проигрываем. Как бы смешно не звучало, клюшек нет своих. Клюшки мягкие.
— То есть, ты сейчас не своими привычными играешь?
— Пока так. В некоторых играх даже замечал, через крюк продавливается шайба. Но ничего страшного. Я не люблю по циферкам делать анализ. Самое легкое — зайти на сайт и посмотреть статистику и сделать по этому вывод, как человек играет. Надо поменьше на это обращать внимание и выходить на эшелон.
30 сентября 19:00. Трактор — Салават Юлаев
2 октября 16:30. Автомобилист — Салават Юлаев
4 октября 19:00. Салават Юлаев — Авангард
6 октября 19:00. Салават Юлаев — Металлург
8 октября 16:30. Салават Юлаев — Динамо