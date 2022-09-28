Нарколог Холдин: Нельзя снимать тревогу и стресс алкоголем

По сообщению NEWS.ru, нарколог Холдин рассказал, что многие считают хорошим способом избавления от тревоги и стресса прием алкоголя, но это не так. На самом деле спиртные напитки способствуют только усилению депрессивности, тревожности и других психологических состояний.
По его словам, при регулярном приеме алкогольных напитков в мозге замедляется выработка определенных веществ, что способствует ухудшению психического здоровья.
Более того, после приема алкоголя организму необходимо больше сил на восстановление, поскольку требуется вывод продуктов распада. Следовательно, нужно больше времени на сон и отдых. Поэтому избавляться от тревоги и стресса лучше другими способами - прогулки на свежем воздухе, переключение с физической активности на спокойные занятия. У каждого человека индивидуально.
Чтобы найти свой способ, нужно проанализировать образ жизни и понять, в какие моменты человек больше всего отвлекается и расслабляется. А если человек понимает, что не может самостоятельно справиться алкогольной зависимостью, то следует обратиться за помощью к наркологу.