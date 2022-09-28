Нарколог Холдин: Нельзя снимать тревогу и стресс алкоголем

Более того, после приема алкоголя организму необходимо больше сил на восстановление, поскольку требуется вывод продуктов распада. Следовательно, нужно больше времени на сон и отдых. Поэтому избавляться от тревоги и стресса лучше другими способами - прогулки на свежем воздухе, переключение с физической активности на спокойные занятия. У каждого человека индивидуально.