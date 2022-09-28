Горсовет Уфы утвердил новые правила застройки и землепользования

В Уфе начали действовать новые правила землепользования и застройки. Утвердили их депутаты горсовета Уфы, в частности, для создания подходящих условий для инвестиций. Изменения позволят выбирать самые эффективные виды разрешенного использования земель и объектов капстроительства и устранят противоречия.
Так, теперь процент застройки на участках под капитальное строительство будет снижен на 20% — с 60% до 40%. При этом увеличили и размер земельного участка, на котором можно будет строить жилье. Предполагается, что эти изменения хорошо скажутся на инфраструктуре, которая «разрастается» вокруг многочисленных новостроек.
Было принято изменение, которое, по мнению депутатов, сможет избавить Уфу от точечной застройки — желающим возвести многоэтажный дом будут выдавать условно разрешенный вид использования участка земли. Исторический облик Уфы тем временем планируется сохранить с помощью специальной карты подзон, где будут указаны размеры участков и предельные параметры, как минимальные так и максимальные, разрешенного строительства или же реконструкции.
Напомним, Генплан Уфы до 2042 года в марте нынешнего года был утвержден мэрией, и концепция города была заявлена как полицентричный город-агломерация с компактным центром. До нынешнего марта Генплан Уфы корректировался лишь в 1996 году, а с этого времени произошли изменения в демографической и экономической ситуациях. В марте депутаты горсовета приняли новый генплан без каких-либо обсуждений.