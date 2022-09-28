Горсовет Уфы утвердил новые правила застройки и землепользования

Напомним, Генплан Уфы до 2042 года в марте нынешнего года был утвержден мэрией, и концепция города была заявлена как полицентричный город-агломерация с компактным центром. До нынешнего марта Генплан Уфы корректировался лишь в 1996 году, а с этого времени произошли изменения в демографической и экономической ситуациях. В марте депутаты горсовета приняли новый генплан без каких-либо обсуждений.