Двум арестованным министрам Башкирии Беляеву и Кучербаеву смягчили условия ареста

Стало известно, что судья Ленинского райсуда Уфы смягчил условия домашнего ареста двум министрам Башкирии Борису Беляеву и Рамзилю Кучарбаеву. Теперь подозреваемым разрешаются ежедневные двухчасовые прогулки в муниципальном районе.
Тем не менее, как сообщили в пресс-службе суда корреспонденту Mkset, мера пресечения в виде домашнего ареста осталась неизменной.
Напомним, что под домашним арестом министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев и министр ЖКХ РБ Борис Беляев находятся под домашним арестом с 1 и 26 февраля прошлого года соответственно.
Отметим, что проходят министры по делу о превышении полномочий при строительстве очистных сооружений в Кумертау. Между тем, ранее адвокаты Беляева и Кучарбаева заявляли о невиновности своих подзащитных, а также о том, что в деле нет состава преступления.