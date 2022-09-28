Двум арестованным министрам Башкирии Беляеву и Кучербаеву смягчили условия ареста

Отметим, что проходят министры по делу о превышении полномочий при строительстве очистных сооружений в Кумертау. Между тем, ранее адвокаты Беляева и Кучарбаева заявляли о невиновности своих подзащитных, а также о том, что в деле нет состава преступления.