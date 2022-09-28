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Двум арестованным министрам Башкирии Беляеву и Кучербаеву смягчили условия ареста

28 сентября 12:34
Фото: Mkset.ru
Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев проходят по делу о превышении полномочий при строительстве очистных сооружений в Кумертау.

Стало известно, что судья Ленинского райсуда Уфы смягчил условия домашнего ареста двум министрам Башкирии Борису Беляеву и Рамзилю Кучарбаеву. Теперь подозреваемым разрешаются ежедневные двухчасовые прогулки в муниципальном районе.

Тем не менее, как сообщили в пресс-службе суда корреспонденту Mkset, мера пресечения в виде домашнего ареста осталась неизменной.

Напомним, что под домашним арестом министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев и министр ЖКХ РБ Борис Беляев находятся под домашним арестом с 1 и 26 февраля прошлого года соответственно.

Отметим, что проходят министры по делу о превышении полномочий при строительстве очистных сооружений в Кумертау. Между тем, ранее адвокаты Беляева и Кучарбаева заявляли о невиновности своих подзащитных, а также о том, что в деле нет состава преступления.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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