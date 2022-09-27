Житель Башкирии получил штраф за дискредитацию ВС РФ

Жителя Белорецка привлекли к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ. Ранее он вышел с плакатом антимилитаристского содержания. Об этом сообщает судебная пресс-служба.
Сообщается, что 25-летний белоречанин вышел на площадь Металлургов 21 сентября. В руках у молодого человека был плакат, содержащий лозунг. Как пояснил сам молодой человек, таким образом он хотел выразить свою гражданскую позицию.
Суд признал 25-летнего белоречанина виновным и обязал выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.
Напомним, ранее в Уфе задержали женщину, вышедшую на одиночный пикет. Сообщается, что 21 сентября уфимка вышла на площадь Ленина с плакатом, содержавшим лозунги.