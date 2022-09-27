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Житель Башкирии получил штраф за дискредитацию ВС РФ

27 сентября 05:27
Фото: Станислав Шемелов, Александр Елисеев, Александр Лушкин, Анна Тарлап / 1MI
Молодой человек вышел на площадь с плакатом, сообщает пресс-служба Белорецкого межрайонного суда

Жителя Белорецка привлекли к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ. Ранее он вышел с плакатом антимилитаристского содержания. Об этом сообщает судебная пресс-служба.

Сообщается, что 25-летний белоречанин вышел на площадь Металлургов 21 сентября. В руках у молодого человека был плакат, содержащий лозунг. Как пояснил сам молодой человек, таким образом он хотел выразить свою гражданскую позицию.

Суд признал 25-летнего белоречанина виновным и обязал выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Уфе задержали женщину, вышедшую на одиночный пикет. Сообщается, что 21 сентября уфимка вышла на площадь Ленина с плакатом, содержавшим лозунги.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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