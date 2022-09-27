Завтраки в гостинице в Уфе, где живут чиновники, в пять раз дороже еды школьников

Горячий комплексный завтрак должен состоять из нескольких порционных блюд. В техзадании предусмотрены три варианта завтраков, каждый из которых включает минеральную воду, чай с лимоном или молоком или зерновой кофе, выпечку, сосиску, тосты, сыр, сливочное масло. Кроме этого, к завтраку подается глазунья, омлет с зеленью или молочная каша, а также сырники со сметаной, творог со сметаной или запеканка со сметаной.