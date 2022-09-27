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Завтраки в гостинице в Уфе, где живут чиновники, в пять раз дороже еды школьников

27 сентября 10:10
Фото: Сайт гостиницы "Айгуль"
На завтраки школьников начальных классов денег выделяется в пять раз меньше, следует из документов портала госзакупок.

Хозяйственное управление № 2 (проводит закупки для нужд высших республиканских чиновников) заключило контракт на обеспечение горячими завтраками временно проживающих в гостинице «Айгуль». Поставщиком выступит казенное предприятие «Комбинат питания», ставшее единственным участником аукциона. Оно получило контракт по начальной цене 147,5 тысячи рублей.

Услуги необходимо оказывать в течение 92 дней, с 1 октября по 31 декабря. Горячие завтраки исполнитель должен предоставлять ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Стоимость одного завтрака составляет 378,33 рубля. Таким образом, всего необходимо организовать 390 завтраков за все время, или четыре завтрака в день.

Горячий комплексный завтрак должен состоять из нескольких порционных блюд. В техзадании предусмотрены три варианта завтраков, каждый из которых включает минеральную воду, чай с лимоном или молоком или зерновой кофе, выпечку, сосиску, тосты, сыр, сливочное масло. Кроме этого, к завтраку подается глазунья, омлет с зеленью или молочная каша, а также сырники со сметаной, творог со сметаной или запеканка со сметаной.

Еду необходимо подавать с 7:30, продолжительность завтрака — не менее двух часов. При раннем выезде гостей гостиницы завтрак необходимо подать в ланч-боксах или пакете. Он должен включать в себя сэндвич с курицей, минеральную воду, пакетик сока, выпечку, морс, два яйца.

На питание в школах Башкирии выделяются суммы в пять-шесть раз меньше. Так, например, в школе № 7 Нефтекамска на завтрак ученика начальной школы из бюджета перечисляется 59 рублей 76 копеек. В школе № 29 Стерлитамака завтрак для школьников стоит 71 рубль 76 копеек (60,28 рубля выделяется из бюджета РФ, 11,48 рубля — из бюджета РБ), говорится в конкурсной документации.

В гостинице «Айгуль», по данным издания Prufy, могут проживать приезжие чиновники республиканского правительства. Ранее стало известно об обысках в номере замминистра здравоохранения Ирины Кононовой, расположенном в этом отеле. В сентябре Хозуправление нанимало охрану для руководства Башкирии. В контрактной документации говорилось, что охрану необходимо выставить в гостинице «Айгуль» на улице Заки Валиди.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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