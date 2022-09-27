Военком Башкирии рассказал, можно ли мобилизованным брать с собой телефоны

Другими словами, с собой можно брать только кнопочные телефоны без выхода в интернет. Однако Михаил Блажевич пояснил, что наличие телефона даже без расширенных мультимедийных возможностей может привести к негативным последствиям. Потому он военный комиссар советует на время исполнения боевых задач не иметь при себе устройство связи.