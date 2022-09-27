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Военком Башкирии рассказал, можно ли мобилизованным брать с собой телефоны

27 сентября 04:55
Фото: 1MI
Телефоны брать можно, но с определенными условиями.

Военный комиссар Башкирии рассказал, что можно ли мобилизованным брать с собой телефоны, однако обязательное условие — устройство не должно иметь расширенные мультимедийные возможности.

Другими словами, с собой можно брать только кнопочные телефоны без выхода в интернет. Однако Михаил Блажевич пояснил, что наличие телефона даже без расширенных мультимедийных возможностей может привести к негативным последствиям. Потому он военный комиссар советует на время исполнения боевых задач не иметь при себе устройство связи.

Ранее сообщалось, что мобилизованных будут отправлять на учения в военные училища в городах: Пенза, Саратов, Казань, Елань и Вольск.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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