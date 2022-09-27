Важное о частичной мобилизации, тепло в батареях Уфы и беспилотники из Башкирии

После объявления частичной мобилизации именно она остается одной из самых актуальных тем, не только в Башкирии, но и в целом по стране. Сегодняшний день принес немало важных новостей о частичной мобилизации — коротко о них.
Военком Башкирии Михаил Блажевич рассказал о выплатах мобилизованным гражданам, разъяснив от чего зависит размер зарплаты военнослужащего. Тем временем Минцифры опубликовало список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации, в него вошли 159 специальностей. Осень время простуд, да и от прочих болезней не застрахован никто, что делать резервистам, к которым повестка пришла во время нахождения на больничном, рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. А еще военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич рассказал, когда только мобилизованные граждане смогут вернуться домой в отпуск.
Что касается новостей, которые не касаются частичной мобилизации, но касаются всех жителей Уфы — сегодня мэр города Ратмир Мавлиев подписал постановление о старте отопительного сезона. По традиции, сначала согреются школы и больницы, а следом и квартиры и дома горожан.
Были и другие новости из Уфы. Стало известно об увольнении участниц голодовки за отставку Хабирова и всего действующего правительства Башкирии. Дворников уволили за прогулы, которые сами женщины отрицают и намерены доказать, что работу они не прогуливали. А еще сегодня в Уфе из-за прорыва канализации затопило проспект Салавата Юлаева, по словам очевидцев реки по улице текли крайне зловонные.
Главврач республиканского клинического противотуберкулезного диспансера в Уфе покинул пост после скандала с избиением детей. Кто занял его место и по какой причине главный врач покинул свой пост читайте здесь.
Важная и свежая новость — Радий Хабиров встречался в Москве с директором авиакомплекса Ростеха Анатолием Сердюковым, после чего рассказал о планах по выпуску в Башкирии беспилотных летательных аппаратов.