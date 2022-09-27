Важное о частичной мобилизации, тепло в батареях Уфы и беспилотники из Башкирии

Были и другие новости из Уфы. Стало известно об увольнении участниц голодовки за отставку Хабирова и всего действующего правительства Башкирии. Дворников уволили за прогулы, которые сами женщины отрицают и намерены доказать, что работу они не прогуливали. А еще сегодня в Уфе из-за прорыва канализации затопило проспект Салавата Юлаева, по словам очевидцев реки по улице текли крайне зловонные.