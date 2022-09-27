Валерий Лимаренко: У нас идёт важная работа по увеличению жилищного строительства

Почти 6 тысяч человек в 2022 году смогут переехать из аварийных домов в Сахалинской области. В островном регионе набирает обороты программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в 2021-2026 годах», сообщает портал Sakh.online.
Кроме того, в рамках этой региональной программы ведётся переселение 6 681 человек из жилых домов, пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в Нефтегорске в 1995 году. В 2021-м из жилых домов, пострадавших от землетрясения, было расселено 666 человек из аварийного жилого фонда площадью 16,3 тыс. кв. метров. С начала 2022 года уже расселено 395 человек из аварийного жилого фонда, общей площадью 10 тыс. кв. м.
- Мы организовали серьёзную работу по увеличению жилищного строительства. Сейчас в регионе строится 500 тысяч квадратных метров жилья в год. Мы одними из первых в России завершили первую программу расселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. И сейчас переселяем тех, чье жильё признали непригодным уже после, — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.