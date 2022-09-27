Валерий Лимаренко: У нас идёт важная работа по увеличению жилищного строительства

Кроме того, в рамках этой региональной программы ведётся переселение 6 681 человек из жилых домов, пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в Нефтегорске в 1995 году. В 2021-м из жилых домов, пострадавших от землетрясения, было расселено 666 человек из аварийного жилого фонда площадью 16,3 тыс. кв. метров. С начала 2022 года уже расселено 395 человек из аварийного жилого фонда, общей площадью 10 тыс. кв. м.