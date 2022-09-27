В Уфе уволили двух голодающих «обманутых дворников»

В Уфе были уволены участницы активисты и участницы голодовки за отставку Хабирова и всего действующего правительства Башкирии. Как сообщила корреспонденту Mkset Алсу Гайнуллина, ее и Гульшат Миндигулову уволили за прогул 19 и 23 сентября.
— Они решили, подделанными документами, уволить нас с места работы. Они писали акты о том, что мы 19 и 23 сентября отсутствовали на рабочем месте. Но мы сейчас собираем у жителей акт о том, что мы были на работе. Все жители за нас, — рассказывает Алсу Гайнуллина.
Так, Алсу Гайнуллина отмечает, что по факту увольнения они намерены обратиться в прокуратуру и Гострудинспекцию. Она уверена, что уволили их из-за требования провести аудиторскую поверку через СКР.
— Следственный комитет Башкирии дал указание начальнику следственного комитета Орджоникидзевского района Пискунову, чтобы назначить экспертизу, но он до сих пор ее не назначил. Аудиторскую проверку мы хотим, чтобы проверить финансовый поток: сколько денег приходило, сколько уходило, куда и по какой причине. Из бюджета были выделены деньги нам на доплату по Минтруду, они эти деньги нам недоплачивали, —Алсу Гайнуллина.
Напомним, что 16 сентября активисты движения «Обманутые дворники» начали голодовку за отставку главы Башкирии и всех членов местного правительства. В частности, Алсу Гайнуллина в видеообращении подняла тему оплаты труда дворникам, а также заявила о невозможности добиться «элементарных условий для работы» и об отсутствии социального жилья.