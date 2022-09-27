В Уфе уволили двух голодающих «обманутых дворников»

— Следственный комитет Башкирии дал указание начальнику следственного комитета Орджоникидзевского района Пискунову, чтобы назначить экспертизу, но он до сих пор ее не назначил. Аудиторскую проверку мы хотим, чтобы проверить финансовый поток: сколько денег приходило, сколько уходило, куда и по какой причине. Из бюджета были выделены деньги нам на доплату по Минтруду, они эти деньги нам недоплачивали, —Алсу Гайнуллина.