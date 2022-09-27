В Уфе из-за прорыва канализации затопило проспект Салавата Юлаева

В пресс-службе мэрии Уфы корреспонденту Mkset сообщили, что причиной прорыва послужило повреждение на правой линии канализационно-напорного коллектора по проспекту Салавата Юлаева, 89/б. На место были направлены городские службы и на настоящее время утечка остановлена и аварийный отключений нет.