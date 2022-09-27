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В Уфе из-за прорыва канализации затопило проспект Салавата Юлаева

27 сентября 07:22
Фото: телеграм-канал // БашДТП | Bash.dtp.official
Прорыв канализационной трубу произошел на участке проспекта Салавата Юлаева около пересечения с улицей 50 лет СССР.

Сегодня, 27 сентября, в Уфе прорвало канализационную трубу, в результате чего проезжая часть проспекта Салавата Юлаева оказалась полностью затоплена. Об этом свидетельствуют кадры очевидцев из социальных сетей.

Так, очевидцы обращают внимание на неприятный запах, кроме того, на видеозаписях хорошо заметен пар.

В пресс-службе мэрии Уфы корреспонденту Mkset сообщили, что причиной прорыва послужило повреждение на правой линии канализационно-напорного коллектора по проспекту Салавата Юлаева, 89/б. На место были направлены городские службы и на настоящее время утечка остановлена и аварийный отключений нет.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество#Видео
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