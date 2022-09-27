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В Башкирии стало известно состояние здоровья мальчика, упавшего ранее в трубу

27 сентября 08:25
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Ребенок провалился в трубу глубиной шесть метров вниз головой несколькими днями ранее

Полуторогодовалого мальчика, который ранее упал в трубу жилого дома, выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Напомним, инцидент произошел ещё 19 сентября в деревне 1-е Тупчаново. Ребенок провалился в трубу глубиной порядка шести метров. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

На спасение мальчика понадобилась спасателям понадобилось около двух часов. Ребенка доставили в Мраковскую ЦРБЦ, откуда впоследствии его перевели в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. В пресс-службе регионального Минздрава сообщали, что состояние здоровья ребенка медики оценивают как «стабильное с улучшением»

Сообщается, что ребенка осмотрели медики и психологи. Никаких проблем со здоровьем малыша в ходе осмотров выявлено не было.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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