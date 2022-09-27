В Башкирии стало известно состояние здоровья мальчика, упавшего ранее в трубу

На спасение мальчика понадобилась спасателям понадобилось около двух часов. Ребенка доставили в Мраковскую ЦРБЦ, откуда впоследствии его перевели в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. В пресс-службе регионального Минздрава сообщали, что состояние здоровья ребенка медики оценивают как «стабильное с улучшением»