Участникам СВО из Башкирии хотят выдавать 350 тысяч рублей на ведение бизнеса

Участники спецоперации должны будут предоставить пакет документов, включая это заключение, подтверждение участия в СВО, заявление на финансовую помощь и бизнес-план своего проекта. Однако после их заявление и бизнес-план рассмотрит специальная комиссия, которая оценит перспективы потенциального бизнеса по ряду критериев. Примечательно, что даже в случае положительного решения комиссии денежная выплата последует только в случае «достаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств». Участнику СВО, который получит средства на бизнес, будет необходимо сдавать ежеквартальные отчеты, которые будут подтверждать именно целевое использование средств.