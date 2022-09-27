Участникам СВО из Башкирии хотят выдавать 350 тысяч рублей на ведение бизнеса

Правительство Башкирии рассмотрит возможность создания практики выплат в размере 350 тысяч рублей участникам СВО для ведения предпринимательской деятельности. Сейчас проект обсуждается и проходит экспертизу. В предпринимательскую деятельность здесь входит и ведение бизнеса в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского фермерского хозяйства или же деятельность в качестве самозанятого. К участникам спецоперации будут относиться и военнослужащие и добровольцы.
Получить «стартовый капитал» сможет участник СВО, который состоит на учете в службе занятости и находится в поисках работы, а специалисты центров занятости будут помогать участникам СВО через анкетирование и выявлению у них способностей и готовности вести бизнес, после чего будут либо давать заключение с рекомендациями по ведению будущего бизнеса либо же напротив — о нецелесообразности ведению бизнеса.
Если участника СВО «ободрит» анкетирование, то ему останется собрать пакет документов, включая документы, которые подтвердят статус участника спецоперации, собственно заявление на финансовую помощь в размере 350 тысяч рублей, а также бизнес-план.
Участники спецоперации должны будут предоставить пакет документов, включая это заключение, подтверждение участия в СВО, заявление на финансовую помощь и бизнес-план своего проекта. Однако после их заявление и бизнес-план рассмотрит специальная комиссия, которая оценит перспективы потенциального бизнеса по ряду критериев. Примечательно, что даже в случае положительного решения комиссии денежная выплата последует только в случае «достаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств». Участнику СВО, который получит средства на бизнес, будет необходимо сдавать ежеквартальные отчеты, которые будут подтверждать именно целевое использование средств.