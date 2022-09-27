Стала известна дата закрытия магазина H&M в ТРЦ «Планета» в Уфе

Магазин H& M в уфимском ТРЦ «Планета» закроется девятого октября. Соответствующее объявление появилось в магазине.
Сообщается, что девятое октября — финальная дата работы магазина. При этом уточняется, что приобретенные товары можно вернуть в течение 14 дней, не считая дня покупки. Сделать это можно в любом работающем магазине сети и даже после их закрытия — через пункты курьерской службы СДЕК.
Напомним, торговая сеть приостановила работу магазинов на территории России в марте 2022 года. Позднее стало известно о том, что компания намерена покинуть российский рынок, после того, как будет продана большая часть имеющихся в магазинах товаров.
Так, магазины H& M в Уфе открылись в августе, вызвав ажиотаж среди жителей города. На входе в магазины выстроились оживленные очереди, а спустя всего две недели после открытия полки магазинов опустели на половину.
Ранее также стала известна дата закрытия магазина H& M в ТРЦ «Ультра». В настоящее время во многих магазинах марки проводятся распродажи. Так, по словам сотрудников, в «Планете» на вещи действует скидка 50%.