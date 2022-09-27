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Стала известна дата закрытия магазина H&M в ТРЦ «Планета» в Уфе

27 сентября 10:12
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Магазин шведской компании проработал около двух месяцев после повторного открытия в августе

Магазин H& M в уфимском ТРЦ «Планета» закроется девятого октября. Соответствующее объявление появилось в магазине.

Сообщается, что девятое октября — финальная дата работы магазина. При этом уточняется, что приобретенные товары можно вернуть в течение 14 дней, не считая дня покупки. Сделать это можно в любом работающем магазине сети и даже после их закрытия — через пункты курьерской службы СДЕК.

Даже после закрытия магазинов у покупателей будет шанс вернуть купленное
Фото: Mkset.ru

Напомним, торговая сеть приостановила работу магазинов на территории России в марте 2022 года. Позднее стало известно о том, что компания намерена покинуть российский рынок, после того, как будет продана большая часть имеющихся в магазинах товаров.

Так, магазины H& M в Уфе открылись в августе, вызвав ажиотаж среди жителей города. На входе в магазины выстроились оживленные очереди, а спустя всего две недели после открытия полки магазинов опустели на половину.

Ранее также стала известна дата закрытия магазина H& M в ТРЦ «Ультра». В настоящее время во многих магазинах марки проводятся распродажи. Так, по словам сотрудников, в «Планете» на вещи действует скидка 50%.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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