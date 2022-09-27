Стала известна дата закрытия магазина H&M в ТРЦ «Планета» в Уфе

Сообщается, что девятое октября — финальная дата работы магазина. При этом уточняется, что приобретенные товары можно вернуть в течение 14 дней, не считая дня покупки. Сделать это можно в любом работающем магазине сети и даже после их закрытия — через пункты курьерской службы СДЕК.