ПЦБК отчиталась о промежуточных итогах работы по реализации проекта «Сила бумаги»

ПЦБК ведет подготовку к реализации II этапа «Силы бумаги» с февраля 2022 года, пишет properm.ru. Масштабная инициатива была поделена на 11 локальных проектов. Конечная цель всех работ — повысить мощность БДМ-2 по созданию высококачественной целлюлозной бумаги для гофрирования на 15% — до 146 тысяч тонн в год. При этом будет до минимума снижено удельное потребление воды, пара и электроэнергии, необходимых для выпуска тонны продукции.
К началу осени компания смогла завершить первую часть локальных модернизаций, обеспечив максимальную надежность работы всей производственной техники. Обновления коснулись как сушильной части, так и наката БДМ-2.
На сушильной части влажное бумажное полотно сушится благодаря работе нескольких десятков нагреваемых паром сушильных цилиндров, и в итоге влажность бумаги снижается до 6–9%. После сушки полотно отправляется на накат, где сматывается в объемные рулоны.
В рамках модернизации сушильная часть была оснащена более современным электромеханическим приводом. Благодаря его повышенной мощности скорость движения бумажного полотна будет достигать 800 метров в минуту. Также стоит отметить, что новый электромеханический привод обеспечил максимальную надежность работы оборудования, что позволит избежать возможных серьезных поломок и вызванных ими затяжных простоев.
На бумагоделательную машину был установлен накат производителя VOITH. Он служит для обеспечения работы со скоростью до 1200 метров в минуту, что в два с лишним раза выше скорости, которую развивало оборудование ранее. Благодаря внедрению нового наката удастся наматывать рулоны диаметром более 2500 миллиметров и заметно увеличить плотность намотки.
Дмитрий Мандрыгин, руководитель проекта «Сила бумаги 2.0», отметил, что в сентябре перед командой ПЦБК стоял ряд локальных проектов, направленных на увеличение надежности работы бумагоделательной машины, защиту от возникновения аварийных случаев и незапланированных простоев. В рамках реализации следующего этапа, который будет проходить во II квартале 2023 года, планируется увеличить скорость работы БДМ-2 и повысить ее производительность.
В 2022 году глобальные изменения на мировом рынке способствовали внесению некоторых коррективов в планы по реализации проекта.
Согласно заявлению директора по производству и развитию Пермской ЦБК Дмитрия Бондарева, на данный момент уже пересмотрен ряд технологических и технических решений проекта, и теперь к обновлению производственной техники привлечены производители не только из Европы, но и из Китая.
Примечательно, что I этап инвестпроекта «Сила бумаги» был завершен в конце 2020 года. На обновление БДМ-2 направлено свыше 1 миллиарда рублей, в итоге производительность машины была увеличена на 45% — с 87,5 до 127 тысяч тонн в год.