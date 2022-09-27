ПЦБК отчиталась о промежуточных итогах работы по реализации проекта «Сила бумаги»

ПЦБК ведет подготовку к реализации II этапа «Силы бумаги» с февраля 2022 года, пишет properm.ru. Масштабная инициатива была поделена на 11 локальных проектов. Конечная цель всех работ — повысить мощность БДМ-2 по созданию высококачественной целлюлозной бумаги для гофрирования на 15% — до 146 тысяч тонн в год. При этом будет до минимума снижено удельное потребление воды, пара и электроэнергии, необходимых для выпуска тонны продукции.