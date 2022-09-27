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Минтруд Башкирии: срок службы мобилизованного будет засчитан в пенсионный стаж

27 сентября 06:52
Фото: 1MI
Об этом накануне заявил замминистра труда Башкирии Юрий Мельников.

Стало известно, что срок службы мобилизованного гражданина будет засчитываться в трудовой стаж для пенсии. Как отметил замминистра РБ Юрий Мельников, принять данные сведения должен будет Пенсионный фонд РФ

Ранее мы сообщали, что мобилизованные из Башкирии граждане сохранят свои рабочие места. В частности, по словам министра труда РБ Ленары Ивановой, трудовой договор на время прохождения службы будет приостановлен, а не расторгнут.

Кроме того, на соблюдение трудовых прав резервистов попросил обратить внимание глава Башкирии.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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