Минтруд Башкирии: срок службы мобилизованного будет засчитан в пенсионный стаж

Стало известно, что срок службы мобилизованного гражданина будет засчитываться в трудовой стаж для пенсии. Как отметил замминистра РБ Юрий Мельников, принять данные сведения должен будет Пенсионный фонд РФ
Ранее мы сообщали, что мобилизованные из Башкирии граждане сохранят свои рабочие места. В частности, по словам министра труда РБ Ленары Ивановой, трудовой договор на время прохождения службы будет приостановлен, а не расторгнут.
Кроме того, на соблюдение трудовых прав резервистов попросил обратить внимание глава Башкирии.