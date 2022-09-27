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Известного певца из Башкирии Элвина Грея и его команду обокрали в Нижнем Тагиле

27 сентября 10:57
Фото: 1MI
Пропал у команды артиста синтезатор, однако те, кто присвоили его уже вернули инструмент в отдел полиции, сообщило издание TagilCity.ru 27 сентября.

Гастроли знаменитого певца из Башкирии и по совместительству советника Радия Хабирова по культуре Радика Юльякшина, широко известного под творческим псевдонимом Элвин Грей, в разгаре. Однако проходят они не без эксцессов, так нижнетагильское издание TagilCity.ru сообщило о том, как у команды артистов при отъезде из гостиницы «Металлург» на концертную площадку пропал синтерзатор.

Команда забыла синтезатор у гостиницы, однако вернувшись за забытым на месте его уже не обнаружила. Как удалось выяснить по записям камер наружного наблюдения синтезатор быстро нашли на площадке у гостиницы, как позже объяснила полиции свой поступок женщина она увидела аппарат, но не увидела никого рядом и забрала инструмент себе. Однако когда о пропаже артистов стали писать СМИ женщина сама явилась в полицию и принесла синтезатор. Что ждет женщину за этот поступок решат после проведения проверки, ведь заявление в полицию было написано.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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