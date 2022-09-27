Известного певца из Башкирии Элвина Грея и его команду обокрали в Нижнем Тагиле

Гастроли знаменитого певца из Башкирии и по совместительству советника Радия Хабирова по культуре Радика Юльякшина, широко известного под творческим псевдонимом Элвин Грей, в разгаре. Однако проходят они не без эксцессов, так нижнетагильское издание TagilCity.ru сообщило о том, как у команды артистов при отъезде из гостиницы «Металлург» на концертную площадку пропал синтерзатор.
Команда забыла синтезатор у гостиницы, однако вернувшись за забытым на месте его уже не обнаружила. Как удалось выяснить по записям камер наружного наблюдения синтезатор быстро нашли на площадке у гостиницы, как позже объяснила полиции свой поступок женщина она увидела аппарат, но не увидела никого рядом и забрала инструмент себе. Однако когда о пропаже артистов стали писать СМИ женщина сама явилась в полицию и принесла синтезатор. Что ждет женщину за этот поступок решат после проведения проверки, ведь заявление в полицию было написано.