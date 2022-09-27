Главврач тубдиспансера в Уфе покинул пост после скандала с избиением детей

Стало известно о том, что главный врач республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рауль Шарипов сложил свои полномочия, причем сделал это по собственному желанию. Нельзя не упомянуть, что на прошлой неделе в медицинском учреждении произошел скандал.