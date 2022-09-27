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Главврач тубдиспансера в Уфе покинул пост после скандала с избиением детей

27 сентября 11:43
Фото: 1MI
Республиканский тубдиспансер теперь возглавит экс-главврач РКБ имени Г. Г. Куватова Шамиль Булатов, сообщил Башинформ 27 сентября.

Стало известно о том, что главный врач республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рауль Шарипов сложил свои полномочия, причем сделал это по собственному желанию. Нельзя не упомянуть, что на прошлой неделе в медицинском учреждении произошел скандал.

Общественница Валентина Павлова опубликовала видео, на котором предположительно работница (воспитатель) тубдиспансера применила силу в отношении маленьких детей. В день, когда СМИ стали публиковать распространяемую общественниками информацию в диспансер выезжал и министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Возглавит же противотуберкулезный диспансер Шамиль Булатов, ранее руководивший Республиканской клинической больницы. РКБ же возглавит Мурад Авзалов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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