Главврач тубдиспансера в Уфе покинул пост после скандала с избиением детей

Стало известно о том, что главный врач республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рауль Шарипов сложил свои полномочия, причем сделал это по собственному желанию. Нельзя не упомянуть, что на прошлой неделе в медицинском учреждении произошел скандал.
Общественница Валентина Павлова опубликовала видео, на котором предположительно работница (воспитатель) тубдиспансера применила силу в отношении маленьких детей. В день, когда СМИ стали публиковать распространяемую общественниками информацию в диспансер выезжал и министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Возглавит же противотуберкулезный диспансер Шамиль Булатов, ранее руководивший Республиканской клинической больницы. РКБ же возглавит Мурад Авзалов.