Бюджет РФ потеряет свыше 80 млрд руб от создания единого оператора наружной рекламы

Posted 27 сентября 2022, 15:03
Published 27 сентября 2022, 15:03
Modified 21 октября 2022, 16:22
Updated 21 октября 2022, 16:22
По сообщению Lenta.RU, свои выводы эксперты направили главе ФАС Максиму Шаскольскому, главе Администрации Президента РФ Антону Вайно и председателю Правительства России Михаилу Мишустину.
Проект закона был принят в первом чтении, несмотря на критику многих депутатов и отсутствие достоверных оценок “регулирующего воздействия” на отрасль. В представленных отчетах ученые указали, что бюджет Российской Федерации может потерять в виде упущенной выгоды по заключенным контрактам с единым оператором свыше восьмидесяти пяти с половиной миллиардов рублей в виде неналоговых потерь. В свою очередь, монополизация рынка может привести к ежегодным потерям бюджета до 664,3 миллиона рублей в виде налогов, а выпадающие потери внебюджетных фондов будут составлять около 342,9 миллиона рублей.
Среди опасений экспертов и участников рынка - получение единым оператором наружной рекламы неограниченных полномочий. Согласно законопроекту, организация, выполняющая данные функции, сможет бесконтрольно устанавливать в любом количестве рекламные конструкции в любом месте в любом городе России. Оператору не нужно будет предварительно согласовывать места установки рекламы с органами местного самоуправления, соблюдать государственные стандарты, учитывать ограничения, действующие в отношении зон исторического и культурного наследия. Также около тридцати пяти тысяч человек могут потерять работу в результате создания единого оператора наружной рекламы.
Глава коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгений Минченко отмечает множество противоречий в законопроекте. В том числе в проекте объединены две разные сферы отрасли: цифровая наружная реклама и классифайды, а также не прописаны выпадающие доходы и расходы бюджета.
Эксперты считают, что есть другие методы регулирования рынка. Например, можно создать реестр или ввести лицензирование и аккредитацию. При этом формирование централизованной информационной системы несет более высокие риски для безопасности, чем децентрализованное решение, независимо от выбранной альтернативы. Авторы отчета предупредили, что если систему взломают, то это автоматически может привести к утечке всех данных, содержащихся в рекламной отрасли.
По рекомендациям ученых-экономистов, целесообразнее функции контроля передать независимым агентам, в качестве которых могут выступать саморегулируемая организация, включающая всех участников сферы наружной рекламы, орган исполнительной власти, осуществляющий функцию мониторинга, или некоммерческая организация, учредителем которой является государство.