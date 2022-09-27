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Башкирию в ближайшие три дня накроют первые заморозки

27 сентября 10:34
Фото: 1MI
Синоптики в ближайшие три дня прогнозируют дожди со снегом.

В Башкирии в ближайшие три дня ожидаются заморозки. Как сообщают синоптики Башгидрометцентра, ниже нуля столбик термометра опустится уже сегодня ночью.

Так, температура воздуха днем 28 сентября составит +5...+10 градусов. Местами пройдут дожди, а в восточных районах республики в ночное и утреннее время ожидаются дожди со снегом. Отмечается, что ночью температура воздуха составит 0...+5 градусов, однако при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы будет -1...-6 градусов.

Аналогичные погодные условия ожидаются и в четверг 29 сентября.

Напомним, что в некоторых районах Башкирии уже выпал первый снег, в частности, об этом сообщают жители деревни Белянка в Белокатайском районе.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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