Башкирию в ближайшие три дня накроют первые заморозки

Так, температура воздуха днем 28 сентября составит +5...+10 градусов. Местами пройдут дожди, а в восточных районах республики в ночное и утреннее время ожидаются дожди со снегом. Отмечается, что ночью температура воздуха составит 0...+5 градусов, однако при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы будет -1...-6 градусов.