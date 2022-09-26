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Военком Башкирии сообщил, нужно ли командировочным возвращаться домой

26 сентября 15:27
Фото: Скриншот с видео / БСТ
Речь идет о тех случаях, когда повестку для «запасника» передали родственникам.

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич заявил, что гражданам, которые находятся в командировке или в отпуске, не нужно экстренно возвращаться домой даже в том случае, если им принесли повестку.

«Повестку должны вручить лично, а не оставить кому-то, поэтому жителям Башкирии возвращаться с командировок и отпусков необходимости нет», — сказал он на брифинге в Центре управления регионом.

Он отметил, что «никакой срочности нет», предприятия продолжают работать, никто не заставляет командировочных срочно возвращаться. Повестку при необходимости принесут и вручат после возвращения граждан.

Тем же, кто только планирует командировку и уже получил повестку, покидать место жительства нельзя. Они обязаны явиться в военкомат на заседание призывной комиссии.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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