Военком Башкирии: мы категорически не хотим брать не служивших в армии

«Мы категорически не хотим брать в свои ряды неподготовленных людей, потому что того месяца проведения боевого слаживание будет недостаточно, чтобы человека абсолютно неподготовленного отправить на выполнение боевых задач», — сказал он.
Однако такие граждане могут присоединиться к добровольческим отрядам «Барс».
Кроме того, возрастным ограничением для частичной мобилизации служит возраст. В этом случае военком рекомендовал заключить контракт с Минобороны. Для контрактной службы требования по предельному возрасту более гибкие, и попасть на нее могут граждане, которым не исполнилось 55 лет.