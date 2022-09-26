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Военком Башкирии: мы категорически не хотим брать не служивших в армии

26 сентября 16:19
Фото: 1MI
Не прошедшие военную подготовку и не подпадающие по критерии призыва тем не менее могут попасть на службу, заявил Михаил Блажевич на брифинге в центре управления республикой.

«Мы категорически не хотим брать в свои ряды неподготовленных людей, потому что того месяца проведения боевого слаживание будет недостаточно, чтобы человека абсолютно неподготовленного отправить на выполнение боевых задач», — сказал он.

Однако такие граждане могут присоединиться к добровольческим отрядам «Барс».

Кроме того, возрастным ограничением для частичной мобилизации служит возраст. В этом случае военком рекомендовал заключить контракт с Минобороны. Для контрактной службы требования по предельному возрасту более гибкие, и попасть на нее могут граждане, которым не исполнилось 55 лет.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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