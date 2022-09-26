Военком Башкирии: мы категорически не хотим брать не служивших в армии

Кроме того, возрастным ограничением для частичной мобилизации служит возраст. В этом случае военком рекомендовал заключить контракт с Минобороны. Для контрактной службы требования по предельному возрасту более гибкие, и попасть на нее могут граждане, которым не исполнилось 55 лет.