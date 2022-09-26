Власти надеются на оперативное исправление ошибок в ходе частичной мобилизации

Песков напомнил, что Минобороны обеспечивает осуществление мероприятий по частичной мобилизации, но за набор отвечают высшие должностные лица регионов страны.
Он рассказал, что сведения об ошибочных случаях призыва граждан доносят до региональных властей и до Минобороны, после чего ошибки исправляют. Песков выразил надежду, что темпы устранения ошибок повысятся, и все они будут исправлены. Таким образом он прокомментировал вопрос, знает ли глава России о случаях ошибочного призыва. Об этом сообщает Russian.rt.com.
24 сентября Валерий Фадеев, руководитель СПЧ, призвал Министерство обороны устранить «палочную систему», практикуемую в ходе частичной мобилизации. Уже известно, что военкоматы иногда призывают граждан, не имеющих боевого опыта и военно-учетной специальности. Письмо об этом было направлено Фадеевым в адрес главы Минобороны Сергея Шойгу.
Согласно заявлению Шойгу, призываются только те, кто уже служил и имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт.
Известно, что 26 сентября якутскими властями в республику возвращено более 120 граждан, мобилизованных по ошибке.
Михаил Развожаев, губернатор Севастополя, также подчеркнул, что власти проводят проверку по факту сообщений о случаях, когда в ходе частичной мобилизации были призваны россияне, не служившие в армии и даже имеющие инвалидность.