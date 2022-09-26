Власти надеются на оперативное исправление ошибок в ходе частичной мобилизации

Он рассказал, что сведения об ошибочных случаях призыва граждан доносят до региональных властей и до Минобороны, после чего ошибки исправляют. Песков выразил надежду, что темпы устранения ошибок повысятся, и все они будут исправлены. Таким образом он прокомментировал вопрос, знает ли глава России о случаях ошибочного призыва. Об этом сообщает Russian.rt.com.