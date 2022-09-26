Виновник пальбы в ижевской школе наблюдался в психоневрологическом диспансере

Ранее сообщалось, что в городе Ижевск 26 сентября произошел трагический инцидент в школе №88. В результате стрельбы, открытой по людям, тринадцать человек скончались, еще двадцать один человек получил ранения. Эти данные предоставил Следственный комитет. Известно, что тело подозреваемого было обнаружено правоохранителями в одном из помещений школы.