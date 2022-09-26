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Виновник пальбы в ижевской школе наблюдался в психоневрологическом диспансере

26 сентября 20:27
Фото: piqsels.com
Напавший на образовательное учреждение в Ижевске состоял являлся пациентом психоневрологического диспансера. Эти данные предоставил Александр Бречалов, глава Удмуртии.

Бречалов сообщил сотрудникам ТАСС о том, что преступник состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Известно, что в пресс-службе Кремля сообщили, что президент Путин выразил глубокую скорбь в связи со смертью тринадцати жертв стрельбы в ижевской школе, информирует Russian.rt.com

Ранее сообщалось, что в городе Ижевск 26 сентября произошел трагический инцидент в школе №88. В результате стрельбы, открытой по людям, тринадцать человек скончались, еще двадцать один человек получил ранения. Эти данные предоставил Следственный комитет. Известно, что тело подозреваемого было обнаружено правоохранителями в одном из помещений школы.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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