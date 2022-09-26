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Валерий Лимаренко: Мы поддержим семьи призванных на службу сахалинцев и курильчан

26 сентября 06:41
Глава области указал выплатить 300 тысяч рублей семьям мобилизованных граждан

В Сахалинской области семьи граждан, призванных на службу в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, поддержат единовременной выплатой.

– Для защиты россиян и территориальной целостности страны наш Верховный главнокомандующий принял тяжёлое, но вынужденное решение. И в это непростое время мы должны сделать все, чтобы семьи призванных на службу сахалинцев и курильчан ни в чём не нуждались. Мы будем оказывать им необходимую помощь и поддержку, пока их отцы, мужья и сыновья не вернутся домой. Защитники Родины должны быть спокойны за своих близких, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Глава региона уже поручил профильным ведомствам организовать работу, необходимую для выплаты единовременной выплаты в сумме 300 тысяч рублей. По информации портала Sakh.online, выплату могут получить:

- супруг (супруга), состоящий (состоящая) в зарегистрированном браке с призванным гражданином;

- матери в случае, если призванный гражданин не состоит в зарегистрированном браке (а в случае отсутствия матери - отцу);

- несовершеннолетним детям призванного гражданина в лице их законных представителей (в случаях, когда у гражданина отсутствует законная супруга и родители).

Порядок предоставления единовременной выплаты планируется опубликовать в ближайшие дни.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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