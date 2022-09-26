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В Уфе отравившиеся хлором дети снова попали в ту же сауну

26 сентября 10:32
Фото: 1MI
О странной тяге к отдыху у воды, где дети уже получили отравление ядовитыми парами, сообщил телеграм-канал Mash Batash 26 сентября.

В минувшие выходные, в ночь с субботы на воскресенье семья с тремя детьми отдыхала в сауне с бассейном в Черниковке. Однако в бассейне детям неожиданно стало плохо — они почувствовали тошноту после которой у них началась рвота.

С этими симптомами дети попали в детскую больницу № 17 в Уфе, где детей осмотрели и диагностировали у них отравление парами хлора. В пресс-службе Минздрава Башкирии Mkset подтвердили, что детей действительно осматривали, однако от госпитализации поступил отказ.

Mash-Batash сообщает, что после осмотра и отказа от госпитализации семья в полном составе вернулась в туже сауну, где ранее дети отравились парами ядовитого вещества.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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