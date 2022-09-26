В Уфе отравившиеся хлором дети снова попали в ту же сауну

В минувшие выходные, в ночь с субботы на воскресенье семья с тремя детьми отдыхала в сауне с бассейном в Черниковке. Однако в бассейне детям неожиданно стало плохо — они почувствовали тошноту после которой у них началась рвота.
С этими симптомами дети попали в детскую больницу № 17 в Уфе, где детей осмотрели и диагностировали у них отравление парами хлора. В пресс-службе Минздрава Башкирии Mkset подтвердили, что детей действительно осматривали, однако от госпитализации поступил отказ.
Mash-Batash сообщает, что после осмотра и отказа от госпитализации семья в полном составе вернулась в туже сауну, где ранее дети отравились парами ядовитого вещества.