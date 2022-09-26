В Свердловской области умер полицейский, который пострадал, преследуя нарушителя

Известно, что нетрезвый водитель «Нивы», невзирая на предупреждения сотрудников ГИБДД, попытался скрыться от полиции. Во время преследования нарушителя машина Госавтоинспекции не смогла избежать столкновения с грузовым автомобилем, после чего водитель «Нивы» скрылся с места аварии.