В Свердловской области умер полицейский, который пострадал, преследуя нарушителя

Пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых предоставил СМИ данную информацию. Он сообщил ТАСС, что в одном из стационаров Екатеринбурга во время проведения операции скончался капитан полиции Алексей Казаков.
Горелых рассказал, что капитан Казаков в погоне за пьяным нарушителем ПДД в составе экипажа ГИБДД ОВД Заречного пострадал в аварии на одном из участков дублера Сибирского тракта. Об этом сообщает Russian.rt.com.
Известно, что нетрезвый водитель «Нивы», невзирая на предупреждения сотрудников ГИБДД, попытался скрыться от полиции. Во время преследования нарушителя машина Госавтоинспекции не смогла избежать столкновения с грузовым автомобилем, после чего водитель «Нивы» скрылся с места аварии.
После ДТП нарушителя задержали, им оказался житель области – мужчина 1986 г. р., лишенный ранее водительских прав.
Ранее сообщалось, что в апреле в Твери произошло ДТП с участием Mitsubishi Pajero, протаранившего автомобиль СМП. “Скорая” направлялась на вызов, автомобиль был снабжен проблесковыми маячками и двигался с включенными специальными сигналами.