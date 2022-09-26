В школах Башкирии не будут отменять уроки из-за стрельбы в Ижевске

Стало известно, что в школах Башкирии сегодня уроки отменять не планируется. Об этом корреспонденту Mkset сообщает пресс-служба главы Башкирии.
Как известно, в Перми и Пермском крае уроки в связи с трагедией в Ижевске также отменять не стали, однако отмечается, что родители могут забрать детей домой.
Напомним, что сегодня, 26 сентября, в школе Ижевске началась стрельба. По информации МВД республики, на данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших. Сотрудниками полиции также было обнаружено тело стрелка.