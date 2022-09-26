В Башкирии на два года продлили льготы на капремонт до 100% для одиноких пенсионеров

Парламентарии Башкирии, как и планировалось, продлили на два года льготу на оплату капремонта одиноким пенсионерам — действовать он будет до конца 2024 года, а расходы, которые покроют оплату капремонта льготников, внесены в бюджет республики. Льготу на оплату взносов за капитальный ремонт, в соответствии с данным законом, в размере 50% имеют одинокие пенсионеры в возрасте от 70 лет, полностью же взносы за капремонт оплачиваются за одиноких пенсионеров старше 80 лет.
Данная льгота действует только для тех пенсионеров, которые уже не работают и живут либо одни, либо в семье, члены которой — неработающие пенсионеры или же инвалиды I–II группы. Известно и сколько денег выделено на указанные цели на ближайшие 2023 и 2024 годы. Компенсация взносов за капитальный ремонт встанет бюджету Башкирии в 40,3 млн рублей и в 44,9 млн рублей соответственно.
Напомним, не так давно на форуме Управдом в Уфе местная жительница вывалила на стол Сергея Кожевникова, который является заместителем мэра города по вопросам ЖКХ, куски обваливающейся штукатурки из ее дома. Женщина пожаловалась, что громадные куски штукатурки падают со стен ее дома по улице Вологодской и днем и ночью, а капремонт в 9-этажке с протекающей крышей запланирован только через 30 лет.