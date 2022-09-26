В Башкирии на два года продлили льготы на капремонт до 100% для одиноких пенсионеров

Парламентарии Башкирии, как и планировалось, продлили на два года льготу на оплату капремонта одиноким пенсионерам — действовать он будет до конца 2024 года, а расходы, которые покроют оплату капремонта льготников, внесены в бюджет республики. Льготу на оплату взносов за капитальный ремонт, в соответствии с данным законом, в размере 50% имеют одинокие пенсионеры в возрасте от 70 лет, полностью же взносы за капремонт оплачиваются за одиноких пенсионеров старше 80 лет.