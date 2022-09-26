Стало известно, кому в Башкирии предоставят бронь от частичной мобилизации

В Башкирии 14 предприятий оборонно-промышленного комплекса, есть предприятия, которые выполняют гособоронзаказ. В республике 30 предприятий получили мобилизационное задание. Однако даже они могут забронировать сотрудников, если они критически важны для производства, сообщил Александр Шельдяев.
«Мы делаем пофамильный список таких специалистов. В ближайшее время мы его доработаем и предоставим в районные военкоматы. Мы уже сделали запросы, обзваниваем предприятия. Поэтому, если у вас есть критически важные специалисты, завтра с утра делайте список с указанием, чем он занимается, почему он критически необходим, и направляйте нам в министерство», — обратился он к руководителям предприятий.
Военком Башкирии Михаил Блажевич заверил, что в случаях, если такой критически важный специалист уже получил повестку, «этот вопрос будет возможно решить» в районных военкоматах.
«Есть возможность войти в ситуацию, потому что мобилизация частичная. Если специалист редкий и не успел забронироваться, этот вопрос решается на местах», — сказал он.
Если человек забронирован, его не призовут ни в коем случае. Им выдают специальное удостоверение, нужно показать его в военкомате. Тогда фамилию военнослужащего вычеркнут из списков.