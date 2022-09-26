Стало известно, кому в Башкирии предоставят бронь от частичной мобилизации

«Мы делаем пофамильный список таких специалистов. В ближайшее время мы его доработаем и предоставим в районные военкоматы. Мы уже сделали запросы, обзваниваем предприятия. Поэтому, если у вас есть критически важные специалисты, завтра с утра делайте список с указанием, чем он занимается, почему он критически необходим, и направляйте нам в министерство», — обратился он к руководителям предприятий.