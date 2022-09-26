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РЭО: Зелёные облигации привлекут в сферу обращения с отходами 90 млрд рублей

26 сентября 08:24
Фото: pxhere.com
Примерно 90 млрд рублей можно будет привлечь в сферу обращения с твёрдыми коммунальными отходами за счёт облигаций ППК “РЭО”. Ключевую ставку по этим бумагам субсидирует государство.

По словам руководителя Российского экологического оператора Дениса Буцаева, инвесторы, купившие облигации РЭО, получат доход, который выше ключевой ставки Центробанка примерно на 3%. Это больше, чем при помещении средств на банковские вклады.

“В 2023 - 2024 годах с использованием механизма субсидирования ключевой ставки по облигациям РЭО в отрасль будет привлечено около 90 млрд рублей. Финансированием федпроект „Комплексная система обращения с ТКО“ обеспечен полностью”, – цитирует Буцаева kp.ru.

Также он заявил, что запланированные показатели федерального проекта выполнят точно в установленные сроки. Это 100% сортировки ТКО и снижение на 50% доли отправляемых на свалки отходов уже к 2030 году.

Руководитель РЭО подчеркнул, что среди оказываемых компанией мер поддержки в приоритете будут концессии и зелёные облигации. Концессии заключаются между региональными властями и инвесторами. Финансирование в рамках данных соглашений идет за счёт средств, полученных от размещения на бирже зелёных облигаций. Таким образом можно покрыть до 95% инвестиций. Сообщается, что ценные бумаги полностью соответствуют принципам ESG.

В 2022 - 2024 годах РЭО рассматривает финансирование более 50 концессионных проектов более чем на 100 млрд рублей. Объем поддержки – свыше 90 млрд рублей.

Председатель экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик напомнила, что так называемые зелёные облигации выпускаются в РФ с 2018 года. При этом только РЭО оказал ощутимую поддержку по ставке купона первому выпуску зеленых облигаций в отрасли. Таким образом, Российский экологический оператор станет первой организацией, финансово поддержавшей зелёные инвестиции в области обращения с отходами.

Государство дало возможность субсидировать купон по облигациям РЭО на 95% по ключевой ставке. Это беспрецедентный случай, отметили эксперты. Администрация РЭО договорилась с основными российскими банками о совместных инвестициях в область обращения с мусором. Они будут осуществляться через механизм выкупа облигаций.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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